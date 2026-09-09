En Río Negro, la recaudación propia se mantiene «positiva», pero pierde fuerza el efecto de la obra petrolera

La recaudación de Río Negro por sus impuestos registró una suba del 3,2% en agosto. Foto: Marcelo Ochoa.

Los ingresos tributarios propios de Río Negro acumularon una suba del 39% en los primeros ocho meses del año, por encima de la inflación, que llegó al 33,8%. También superaron la evolución de la recaudación nacional, que creció alrededor del 33,5%.

En agosto, en cambio, los recursos impositivos provinciales evidenciaron una caída del 1,2% frente a julio. La comparación está condicionada -explican técnicamente- por el calendario: agosto tuvo 20 días hábiles contra los 21 de julio. En ese escenario, Ingresos Brutos, el tributo, que refleja con mayor claridad el nivel de actividad y facturación, mostró un ascenso del 3,2%.

El mes pasado, la Provincia recaudó 82.280 millones de pesos (unos 54 millones de dólares) por sus impuestos, un 31,5% más que en agosto del 2025, cuando había percibido 62.748 millones (unos 47 millones de dólares, según la cotización de la época).

La disponibilidad por la política tributaria rionegrina significa alrededor del 30% de los ingresos de Río Negro, por lo que su evolución adquiere relevancia en el esquema de financiamiento provincial.

En el acumulado enero-agosto, todos los tributos mostraron incrementos. Sellos tuvo la mayor suba, con un 43%, seguido por Ingresos Brutos y Automotor, ambos con 37%, mientras que Inmobiliario aumentó 31%.

Datos $ 82.280 Millones fue la recaudación tributaria de Río Negro en agosto, que representan unos 54 millones de dólares.

El desempeño de Sellos está asociado, principalmente, con los contratos y las operaciones de los proyectos energéticos.

El resultado global, en términos reales, muestra que la recaudación avanzó unos cinco puntos porcentuales por encima de la inflación.

Ingresos Brutos requiere una lectura particular porque es el impuesto más directamente relacionado con la actividad económica y la facturación de las empresas. En los primeros ocho meses, acumuló una mejora del 37% respecto del mismo período de 2025. En agosto, aumentó 3,2% frente a julio y 28,6% en la comparación interanual.

Palmieri recordó una merma de 600 millones en Ingresos Brutos por la baja de la alícuota en las facturas de los servicios públicos.

Esta evolución interanual está condicionada por un dato excepcional: agosto del año pasado había registrado un fuerte movimiento económico asociado a la actividad plena del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

El titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, advirtió que ese antecedente explica parte de la moderación actual. La ejecución del VMOS había generado un fuerte movimiento y una expansión extraordinaria de la facturación de las empresas vinculadas.

Ahora, ese impulso comienza a reducirse porque el proyecto ingresa en su etapa final. Al mismo tiempo, la ejecución de las obras vinculadas con SESA (Southern Energy) aún se encuentra en una fase preliminar, explicó Palmieri, en referencia al proyecto de exportación de GNL por el Golfo San Matías.

El funcionario aceptó que Ingresos Brutos atraviesa un “amesetamiento”, pero aclaró que mantiene un “nivel positivo”. Remarcó esa situación al recordar que la Provincia redujo alícuotas este año, como la disminución de aquellas incorporadas a las facturas de los servicios públicos, que en agosto significó una merma de 600 millones en favor de los usuarios.

La comparación con Nación también muestra un resultado favorable para Río Negro. En el lapso enero-agosto, la recaudación provincial creció 39%, mientras que la recaudación de ARCA tuvo un incremento del 33,5%.

En el caso del IVA impositivo —vinculado con las operaciones comerciales de bienes y servicios—, el crecimiento acumulado fue del 31% frente al mismo período de 2025. Río Negro, en cambio, acumuló una suba del 37% en Ingresos Brutos.