Necrológicas de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Saavedra, Luz Divina CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años y comunica que sus restos, velados en sala H de Valentina Sur, fueron inhumados el día 7 de septiembre del 2026, a las 17 hs. en el cementerio Central – Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Zinelli, Dante La Camara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor.