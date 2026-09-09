Necrológicas de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 9 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Saavedra, Luz Divina
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años y comunica que sus restos, velados en sala H de Valentina Sur, fueron inhumados el día 7 de septiembre del 2026, a las 17 hs. en el cementerio Central – Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Zinelli, Dante
La Camara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor.
Aravena, Rosa Beatriz
Desde Banco Credicoop Coop. Ltdo. despedimos con profundo dolor a nuestra ex compañera y asociada Beatriz Aravena. La recordaremos con mucho cariño. Saludamos a familiares en este difícil momento.
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