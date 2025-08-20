Santiago Speranza presenta su libro «Egresados» en Bariloche: una historia que vuelve al lugar donde todo empezó

¿Qué puede salir mal en un viaje de egresados? Todo. «Egresados», el nuevo libro de Santiago Speranza sigue las desventuras de “Los Atropellados”, un grupo de adolescentes que llega a Bariloche con la promesa de una semana de boliches, adrenalina y libertad. Pero lo que empieza como una celebración se convierte en una montaña rusa emocional: amistades que tambalean, romances que se redefinen, secretos que salen a la luz.

Qué mejor lugar para hablar de ese libro que el escenario original: este viernes 22 de agosto a las 18:00, el joven escritor llega a Bariloche para presentar su nuevo libro en el salón de eventos BEC (España 415). La cita, organizada por Grupo Alliance y Editorial El Ateneo, promete reunir a lectores, curiosos y amantes de la literatura juvenil en torno a una historia que tiene a la ciudad como protagonista emocional y geográfica.

Con 23 años, Speranza ya publicó tres libros, vendió más de 20.000 ejemplares y se convirtió en una voz fresca y convocante dentro del panorama literario argentino. Deportista becado en Estados Unidos, graduado en Economía, y conductor del pódcast Te lo dice un despeinado, el autor decidió volver al país para dedicarse de lleno a la escritura y estar cerca de su familia.

Su trayectoria incluye colaboraciones en la serie Entrelazados de Disney+, presentaciones multitudinarias en ferias del libro y una comunidad de más de 100 mil seguidores en redes sociales. En la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estuvo cinco horas en la sala José Hernández firmando ejemplares de su libro “Tu amigo invisible 2”. Algo parecido le sucedió por tres horas en el Domo Central de la 12ª Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Entre ambas presentaciones atrajo alrededor de un millar de jóvenes que querían escucharlo hablar sobre su vida y sus libros.

Pero Egresados marca un punto de inflexión: es su primera novela ambientada en Bariloche, ciudad que él mismo visitó en su viaje de fin de curso.

Egresados, la gran aventura

En el marco incomparable de la ciudad y sus paisajes, la camada de “Los Atropellados” vive su última gran aventura juntos antes de cerrar el ciclo escolar. Entre excursiones, noches de baile, desafíos compartidos y momentos de introspección, los protagonistas exploran el valor de la amistad, la convivencia y la superación personal. Un verdadero rito de paso, donde la diversión convive con el descubrimiento de nuevas responsabilidades, el aprendizaje sobre los vínculos y la construcción de recuerdos que permanecerán para siempre.

La obra pone en valor el espíritu del viaje de egresados como una experiencia cultural única, en la que Bariloche se presenta no solo como un destino turístico, sino como el escenario donde miles de jóvenes cierran su adolescencia y dan sus primeros pasos hacia la adultez.

“Es un momento bisagra en la vida. Hay un antes y un después del viaje a Bariloche”, sostiene el autor. Y Egresados es, en ese sentido, una carta de amor y de despedida a esa etapa que todos atravesamos, con sus luces y sombras, con sus promesas y desencantos.

Una presentación con sabor local

La presentación estará moderada por el periodista Guillermo Fabio y contará con una charla abierta y firma de ejemplares. No es casual que Speranza haya elegido Bariloche para este encuentro: la ciudad recibe cada año a más de 120 mil egresados y se ha convertido en un símbolo para generaciones de jóvenes.