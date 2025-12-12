«El Eco de las Formas»: Elías Heredia proyecta sus fashion filmes en el MNBA Neuquén

El fotógrafo y realizador audiovisual Elías Heredia presenta El Eco de las Formas, una muestra que reúne sus fashion films producidos en la Patagonia Norte y en locaciones de Europa. Será este viernes, a las 21.30, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén (Mitre y Santa Cruz) con entrada libre y gratuita.



Son dieciocho fashion films, breves clips que ofrecen una mirada creativa y original de la moda y la costura regionales en un entorno paisajístico local generando un interesante extrañamiento, al ofrecer la geografía conocida de un modo diferente. Al observar las imágenes, es inevitable preguntar(se): ¿es acá? Sí, es acá. Y la moda, también.



Las locaciones elegidas para los fashion films son los alrededores de la ciudad de Neuquén, Caviahue, El Chocón, Bariloche, el Alto Valle rionegrino y el Valle de la Luna Rojo en las afueras de Roca, entre otros sitios.



La actividad estará dividida en tres bloques de seis cortos cada uno. Entre cada bloque tendrá lugar un interludio destinado a la interacción con el público. Al finalizar el tercer y último bloque se abrirá un debate general a sobre el proceso creativo y las locaciones que conforman la identidad del proyecto.

El realizador permanecerá en el escenario durante toda la proyección, de poco mas de una hora en total, como espectador de su propia obra y, en cada interludio, mantendrá, junto a un moderador, un diálogo con el público.



El objetivo de la propuesta es mostrar de manera integral y participativa el trabajo audiovisual de Elías Heredia, una experiencia audiovisual curada, dinámica y participativa que resalte el valor artístico , territorial y conceptual de los fashion films como un género en sí mismo.



“El Eco de las Formas habla un poco del resonar de las prendas y del ser humano en el paisaje”, dice Elías Heredia al comienzo de un extenso diálogo con Diario RÍO NEGRO.



De una duración que oscila entre uno y tres minutos, los fashion films son a la moda lo que los videoclips son a la música. Se trata de algo más que mostrar una prenda, es contar una historia visual alrededor de esa prenda, del diseño y del estilo de cada diseñador o diseñadora. Qué quiere contar con cada prenda y cómo quiere hacerlo.



“Entre los bloques hay interludios donde se debate, se charla un poquito, se abre al público el micrófono para que pregunten y charlemos sobre el proceso creativo, sobre las dudas que hay acerca de llevar a cabo estas producciones”, adelanta Elías respecto de la dinámica del evento. “Hay hallazgos de lo que es crear esto, porque si bien yo ya tengo algunos años en el audiovisual, esto es bastante más nuevo en el sentido de encontrarse con la naturaleza, hacer el trekking de una hora, llegar hasta un lugar y hacer el fashion film ahí, te encontrás con un montón de obstáculos en el medio, que está bueno compartirlo”.

Elías Heredia: de rock a la moda



Nacido en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó como fotógrafo de rock, cubriendo recitales y produciendo artes de tapa, Elías Heredia descubrió el mundo de la moda durante su estadía en México, donde se instaló durante poco más de un año, en pandemia. Como su fuerte económico era la cobertura de eventos sociales como editor de bodas, al cerrarse todo por la cuarentena, Elías decidió irse a México donde la cosa era bastante más abierta, al menos al principio. “La gente se seguía casando”, dice entre risas.



En Playa del Carmen se hizo amigo de Gonzalo, que atendía un bar y que le gustaba mucho el cine y la producción audiovisual y la fotografía. “Empecé a trabajar con él, me empezó a conseguir clientes que tenían que ver con la ropa, gente de España y Estados Unidos que estaban en el Caribe mexicano y hacían sus producciones para sus marcas. Ese fue mi ingreso al mundo de la moda cien por ciento”.

Elías Heredia, en la meseta nevada.



Elías tuvo su primera producción en las afueras de Playa del Carmen de la que participaron una modelo francesa y otra mexicana con ropas nativas mexicana. Y fue un flash, literal y metafórico. “Me voló la cabeza”, confiesa. “Yo quiero hacer esto, donde sea, pero esto”. Una de esas imágenes fue seleccionada para el portfolio de Vogue Italia. “Fue como la señal, e s por acá (risas)”.



Para entonces, en Argentina la cosa ya estaba un poco más abierta, sus amigos de acá estaban trabajando de nuevo y decidió volverse. Una vez en Buenos Aires, empezó a buscar gente que trabajara de aquello que le había volado la cabeza en México, que esté metida en el mundo de la moda y de la producción de contenidos. “Me empecé a contactar con estilistas, diseñadores, gente que hacia dirección de arte y estilismo y me empecé a sumar a sus equipos”.

«En mis fashion filmes la moda aparece como idea mas que como producto”.



Elías comenzó a venir a la región para producciones de moda en locaciones del valle, la meseta y la cordillera. Impactado por los paisajes y las posibilidades creativas y estéticas que ofrecían, comenzó a pensar en la posibilidad de hacerlo aquí porque otra cosa que notó fue que, si bien había todo un nicho alrededor de la moda, la costura y el modelaje, no estaba del todo desarrollado el trabajo audiovisual que lo muestre y lo cuente de manera creativa.



“En el 2020 vine a filmar un videoclip de Melina Plaza, una artista del Valle, fue justo antes de irme a México, ahí fue que conocí la región. Después, a principios de 2023 vine a filmar otros videos para El Peligro de los Vientos, conocí mucha gente, entre toda esa gente, a mi pareja y ahí ya me quedé acá en el Valle a vivir. Tomé agua del Limay (risas)”.



Instalado en Neuquén hace casi tres años, Elías conoció a Rocío Nueve Pumas, que lleva adelante su proyecto Hydra dedicado a la moda. “Con la idea de empezar a hacer lo que hacía en Buenos Aires, di con Rocío Nueve Pumas, que me convocó para hacer unos videos para una cosmética, compartimos varios gustos y criterios, ella también quería hacer cosas nuevas y frescas que quizás no estaban pasando, y empezamos a trabajar juntos. Con ella y con mi pareja Barbie Paisana, empezamos a producir algunos fashions, a dar también con diseñadores del valle que querían empezar a hacer este tipo de videos”.



Cuando se instaló en Neuquén lo que Elías vio fue, en sus palabras, “un lienzo en blanco con mucha gente, con muchas ganas de hacer, y con cosas que quizás no se estaban haciendo tanto acá. No me voy a llamar ni vanguardista ni nada por el estilo porque hay mucha gente de acá, de la industria de la moda que está en eso, que conoce los fashion films , pero no había quizás algún realizador audiovisual que esté abocado cien por ciento a la moda”.



Al encontrarse con Rocío, se encontró con una productora de modas que conocía el ámbito local y que entendía todo sobre fashions films, su importancia y el valor estético y creativo . “Con ella y con Luciana, mi pareja, empezamos a generar esto que no se estaba haciendo, producciones de moda editorial, porque una cosa es hacer una producción de fotos para la tienda digital, pero esto es otra cosa, es captar la esencia del indumento en un paisaje que le da sentido. Y lo que me voló la cabeza, aparte de la barda, era esto de estar a una hora de El Chocón o a pocas horas de Caviahue”.



Para Elías era tan importante lo que estaba sucediendo con la moda y el diseño como la geografía y sus paisajes. “Yo había venido a Neuquén a filmar videoclips de unos amigos que tengo acá, ahí conocí el valle, pero venía esporádicamente un verano, unos días, conocía la barda. A Neuquén lo termino conociendo después cuando vengo acá y me empiezo a encontrar con estos lugares, con El Chocón, con la cordillera del norte neuquino, con todos esos lugares que estaban a poca distancia y ahí empiezo a flashear con los paisajes, porque veía las producciones, no sé, de Vogue Portugal y tenían cosas de acá. Esto de los paisajes fue muy loco, pero es la realidad”.

Uso mucho en las imágenes el color fusionado con el blanco y negro, de toma a toma, creo que es una mezcla que me identifica mucho o que aparece mucho en las cosas que hago».



En Buenos Aires, dice Elías, tenés naturaleza a cuarenta o cincuenta minutos, pero no acá, en cuarenta o cincuenta minutos estás en El Chocón o en el Valle de la Luna Rojo. “No tenés esas cosas, para mi muy impresionante pasar de sacar en lugares como en Palermo, en cualquier lugar, en cualquier edificio, en cualquier estudio a llegar al Chocón. A mí me costaba una hora llegar a Palermo donde estaba la estilista. Y acá en una hora acá estás en un espejo de agua que no tiene precedentes.



Más allá de lo interesante que puedan resultar los fashion films, estos tiene un costo y un sentido que no siempre suele ser tan evidente y hay que trabajar para hacerse un lugar y lograr que los potenciales clientes se interesen en un producto audiovisual que no es una publicidad, que es otra cosa.



En eso fue muy importante su alianza con Rocío en cuanto la búsqueda de clientes que quieran hacer, porque también es un producto que no todos quieren comprar o no todos quieren hacer en lo funcional, sostiene Elías. “Un local tiene que vender ropa y demás, sino no puede seguir existiendo. Y quizás a veces lo que venden no es esto y quizás a veces esto te da un prestigio… hay toda una balanza gigantesca que se mueve y hay que equilibrar. Y un poco de esto se trata este evento en el MNBA Neuquén: mostrar lo que se puede hacer acá en la Patagonia, armar un poquito más de camaradería, conocer más gente que quizás esté interesada en hacer esto”.

Fashion film: cómo se hace



El fashion film es un producto audiovisual con su lógica, su lenguaje, su estética y un objetivo establecido. En este sentido, Elías lo compara con el videoclip. “El videoclip tiene una narrativa que en realidad apunta a vender la música, promocionar un disco o un corte. El fashion film posiciona una marca, posiciona a un diseñador o una colección de temporada, etc. Esa es la función del fashion film. Yo creo que es lo que le da el prestigio a la marca”, resume.

“El eco de las formas” es una exploración sobre cómo la moda, el cuerpo y el paisaje se afectan mutuamente».



El producto siempre es para el cliente, remarca Elías. Es el diseñador o la marca la que paga por los fashion films, pero el producto se realiza de manera conjunta, qué se quiere contar y de modo hacerlo . “Generalmente, se parte de un concepto, una idea que la puede aportar obviamente la diseñadora, el diseñador o la marca: ‘tengo esta ropa, esta colección, que quiero mostrar y ahí uno investiga un poco más. Mi trabajo a veces es preguntar un poquito más qué hay detrás del concepto de la ropa, del indumento, de lo que quiero mostrar”.



En el ideal de todos alrededor de un fashion film es como hacer una película, un cortometraje o un videoclip, apunta Elías: tener maquilladores, tener sonido, tener estilismo, tener arte, “y uno ser como el que se nutre de todos. Después la realidad es que hemos hecho muchas cosas con poca gente. El video que está grabado en el Valle de la Luna fuimos tres personas. La modelo, una amiga que era su asistente y yo. Tres personas . Nadie más”.



Y eso, que podría jugarle a favor, a veces Elías siente que a veces es su kriptonita porque creen que hay una producción muy grande detrás y muchos clientes están interesados pero creen que no lo van a poder pagar porque no les va a dar el presupuesto. “Me ha tocado charlar con gente que dice ‘che, quiero laburar con ustedes pero a mí no me da el presupuesto tan grande para hacer esto’. Y vos le decís, ¿cuánta gente pensás que trabajó acá? (risas)”.