Shakira: “He pasado un proceso alquímico de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad»

Siete años después de la publicación «El dorado», Shakira está de regreso con «La mujeres no lloran», un disco de 16 canciones que salió el viernes último y del que habló el lunes por la noche en una entrevista con Telenoche. Algunos de los temas -siete de ellos- ya se conocen y hablan del dolor y el enojo que provocó en ella su separación del exfutbolista español Gerard Piqué. Pero, tal como afirmó en estos días, este «no es un disco de divorcio».

“He pasado un proceso alquímico de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad, en productividad, en fuerza, en resiliencia. Pero no lo he hecho sola, sino con todas esas mujeres con las que me he encontrado a diario, que me han tomado de la mano, me han abrazado, que me han dicho ‘gracias’. Entonces ahí he entendido todo, he entendido el propósito de mi música… Ha sido un diálogo sanador, en el que yo canto y ustedes me escuchan. Mientras yo aullaba como una loba herida, también mi público me hablaba, me decía cosas”, dijo la artista colombiana, en una entrevista que Telenoche, en eltrece, emitió este lunes.

El nuevo disco es un recorrido musical por el pop latino y otros subgéneros, con letras que marcan su costado más personal como resultado de una ruptura. El nombre del disco surgió de la Music Sessions #53 que grabó con el argentino Bizarrap, en la que lanza varios dardos en contra de Piqué y su familia, incluyendo a Clara Chía, la pareja del ex jugador del Barcelona.

«Llorar es inherente a la condición humana, todos lloramos, todos necesitamos llorar. Es una función fisiológica y también una necesidad psicológica, emocional. Pero llorar con el libreto en la mano, como nos mandaban llorar antes a las mujeres, ‘vaya a llorar porque es mujer’ y no sé qué, y aceptar el dolor en silencio, esconderlo de los hijos y hacerlo con buenos modales, de una forma agradable y sobria, ¿por qué?”, dijo.

«Fue difícil hacer este álbum porque estaba rota . Fue difícil entrar al estudio para grabar ‘Monotonía’, que creo que fue la primera canción que salió, cuando sentía que tenía un hueco en el medio del pecho. Era una sensación física exacta, y la quise plasmar en el video”, explicó.

Durante la entrevista con Telenoche, la artista de Barranquilla mostró su admiración a Bizarrap, a quien su hijo Milan llama el «dios argentino». “Es un genio, es un genio. Y es como cuando se juntan el hambre y las ganas de comer en el estudio, no se sabe quién es peor… Es como un perro con hueso, que no lo suelta: cuando está en el estudio no quiere soltar la canción, estuvimos mezclando la sesión hasta un segundo antes de que saliera en Spotify, subiendo un teclado, bajando otro… Me encontré a mi par. Él es un genio, es muy joven, muy comprometido y muy disciplinado, muy entregado a la labor de obrero, de crear una canción hasta el final. Es realmente detallista, somos muy amigos… Tanto que hicimos una segunda canción, ‘La fuerte’”.

«Me están escribiendo por WhatsApp todos mis amigos, mis colegas para hablarme del disco, pero cuando recibí el mensaje de ‘Biza’ me morí”, dijo y leyó el mensaje del músico y productor argentino: “‘Shak, no te quiero molestar pero te quería felicitar por el discazo, ya lo escuché completo tres veces. Está buenísimo de punta a punta’. Que Bizarrap, que es un genio, tan perfeccionista, me diga esto… Y me dijo que su favorita es ‘Cómo, dónde y cuándo’, la más rockera del disco”, señaló con entusiasmo.

Luego, al ser consultada sobre lo que su música y su mensaje de empoderamiento genera en las nuevas generaciones de mujeres, Shakira expresó: “Me encanta. Yo creo que la mujer tiene una cierta superioridad, pero nos hicieron creer históricamente que no, que somos las culpables de todo, que por culpa de Eva nos echaron del paraíso. Las mujeres tienen que estar encasilladas, en un papel y en un rol de víctimas cuando tenemos que encarar el dolor, que no se den cuenta los niños, hay que aceptar las cosas como vienen con buenos modales, con elegancia y sobriedad ante la adversidad… ¿Quién dice cómo tenemos que sanar, cómo curarnos las heridas? Las niñas ya lo saben, porque las mujeres estamos llevando a la sociedad a un punto que sabemos cuál es. Las mujeres reconstruimos ciudades enteras después de la guerra, las mujeres sabemos lo que hay que hacer, sostenemos esta sociedad y el núcleo de esta sociedad, que es la familia. Ahora nos estamos haciendo cargo de eso desde esa fuerza femenina que tenemos todas, y también desde esa resiliencia. Nos hicieron creer que éramos más frágiles de lo que somos, realmente”.

La artista colombiana expresó sus ganas de volver a hacer un show en la Argentina. “ No veo la hora de que llegue el momento de anunciarles que voy a estar ahí, en Argentina, para mi público”.

«Las mujeres ya no lloran» tiene una gran variedad: hay pop, hay afrobeat, hay reggaetón, también música regional mexicana, y rock. Todo con un hilo conductor: «experiencias de vida genuinas y auténticas y en el proceso de elaboración de esas emociones y sentimientos intensos con los que he tenido que lidiar durante los últimos años”. “Las mujeres podemos hacer de todo, podemos sobrevivir a las guerras y reconstruir ciudades después de que hayan sido destruidas. Entonces, mi vida se hizo pedazos después de, ya sabes, la disolución de mi familia y tantas otras cosas por las que tuve que pasar”.

“Por eso este álbum se llama “Las mujeres ya no lloran, porque siento que las mujeres durante siglos han sido enviadas a llorar con un guion en sus manos. Y sólo porque las mujeres ocultamos nuestras emociones frente a nuestros hijos y sólo mostramos buenos modales y lo aceptamos todo, y ahora es diferente. Creo que como mujeres ahora decidimos cuándo llorar, cuándo no llorar y cómo hacerlo, si decidimos llorar. Entonces, es como si nadie tuviera que decirnos cómo sanar”.