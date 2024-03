Lo que llega a las plataformas de streaming en abril

Netflix

RIPLEY (4/4/24): Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte.

Andrew Scott as Tom Ripley in RIPLEY. Photo Credit: Philippe Antonello/NETFLIX.

LA GRAN EXCLUSIVA (5/04/2024) Una dramatización, inspirada en hechos reales, de cómo el equipo de mujeres de Newsnight logró realizar la infame entrevista al príncipe Andres, el hijo de Isabel II y duque de York, quien por aquel entonces fue vinculado con el magnate Jeffrey Epstein, quien se había suicidado unos meses antes al ser acusado de distintos delitos relacionados con el tráfico sexual. La histórica entrevista tuvo lugar en noviembre de 2019 y supuso un “desastre mediático” para la Casa Real Británica Basándose en las memorias de Sam McAlister, la productora que logró convencer a la Casa Real, la película cuenta como se gestó la entrevista por parte de la BBC, con la presentadora Emily Maitlis y la periodista y editora de la BBC Esme Wren consiguiendo sacar la historia que querían del príncipe Andrés, en una entrevista que fue de todo menos cómoda y sencilla. Porque ni el equipo de comunicación de Buckingham ni el propio duque de York querían acceder a realizarla, y finalmente no solo cedieron sino que los periodistas consiguieron que durase hasta casi una hora.

SECUESTRO DEL VUELO 601 (10/04/2024): Durante el secuestro de un avión en el que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores. Basada en hechos reales.

NUESTRO MUNDO LLENO DE VIDA (17/4/24): Del equipo ganador del premio Emmy por Parques nacionales majestuosos, esta nueva docuserie cuenta la secreta red de conexiones que nos une a todos y sustenta el fenómeno más mágico de nuestro planeta: la vida misma.

REBEL MOON PARTE 2: LA GUERRERA QUE DEJA MARCAS (19/4/24): Mientras los rebeldes se preparan para combatir al Mundo Madre, se forjan lazos, emergen héroes… y nacen leyendas. Una película de Zack Snyder.

Star +

BELLAS ARTES (11/04): la serie de Gastón Duprat y Mariano Cohn protagonizada por Oscar Martínez, con sus 6 episodios de 30 minutos cada uno, es una comedia negra que, a través de una serie de historias y personajes en torno a la gestión de un museo de arte contemporáneo, muestra un reflejo descarnado de la sociedad y permite reflexionar acerca de los problemas y las contradicciones del mundo actual.

En “Bellas Artes”, Antonio Dumas (Oscar Martínez) es un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese puesto. Una vez asumido su cargo, Dumas deberá lidiar con los singulares personajes del mundo artístico, mientras afrontará circunstancias y conflictos de lo más disímiles, incluyendo problemas gremiales, presiones políticas y situaciones disparatadas con relación a exposiciones y artistas.

El elenco de la serie se completa con Aixa Villagrán y Koldo Olabarri y cuenta con las participaciones especiales de José Sacristán, Ángela Molina, Ludwika Paleta, Dani Rovira, Jorge López, Fernando Albizu, Ana Wagener y Vera Fogwill, entre otros grandes artistas.

EL VELO (30/04): El velo explora la tensa relación entre dos mujeres que entablan un peligroso juego de mentiras y verdades en su camino desde Estambul hacia París y Londres. Una de ellas tiene un secreto, la otra tiene la misión de develarlo antes de que se pierdan miles de vidas. En las sombras, los responsables de la misión en la CIA y la DGSE francesa deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para evitar el posible desastre. Protagonizada por Elisabeth Moss, ganadora de premios Emmy y Globo de Oro.

Prime video

FALLOUT (11/04/2024): Situada en el mundo de la franquicia de videojuegos best seller internacional, Fallout es la historia de los que tienen todo y los que no, en un mundo en donde no queda casi nada que se pueda tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás — y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento, que les espera.

Ella Purnell es Lucy, una optimista moradora de uno de los refugios, con un espíritu muy positivo y típico americano, que todo lo puede hacer. Su naturaleza pacífica e idealista es puesta a prueba cuando es obligada a ir a la superficie para rescatar a su padre. Aaron Moten is Maximus, un joven soldado que llega al rango de escudero de la Hermandad del Acero. Él hará todo para alcanzar las metas de la Hermandad, de llevar la ley y el orden al Yermo (Wasteland), el terreno inhóspito tras el apocalipsis. Walton Goggins is “the Ghoul”, un cazarrecompensas moralmente ambiguo que lleva consigo los 200 años de historia del mundo post nuclear.