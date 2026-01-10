Bariloche dice presente en el Pre Cosquín 2026 con una amplia delegación

La ciudad de Bariloche forma parte por estos días del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, que se desarrolla en el escenario Atahualpa Yupanqui de la histórica Plaza Próspero Molina, en la localidad cordobesa de Cosquín. La delegación local comenzó a presentarse ayer viernes en la Ronda 4 del certamen y continúa hoy, a la espera de la evaluación del jurado.

Tras un extenso viaje desde la Patagonia y meses de preparación, los y las artistas que representan a la Sede Bariloche subieron al escenario mayor del folklore nacional para compartir su trabajo. En su 54ª edición, el Pre Cosquín reúne a representantes de 56 sedes de todo el país y reafirma su carácter federal, con una destacada presencia patagónica.

Durante la primera jornada, Bariloche estuvo representada por Paulo Betancourt en Solista Vocal; el dúo Refugieros, integrado por Elio Díaz y Andrés Acuña, en Dúo Vocal; Damián Villegas como Solista Instrumental; la canción inédita “La Revoltosa”, de autoría de Fer Jalil e interpretada por La Coironera; Sergio Villegas en Solista de Malambo Masculino; y la pareja Michelena-Villarroel en el rubro Baile Tradicional.

La participación continúa esta noche con las presentaciones de Sofía Quesada Yáñez en Solista Vocal; Encanto Sureño como Conjunto Vocal; la Orquesta Característica Nuevos Aires en Conjunto Instrumental; Constanza Muñoz en Solista de Malambo Femenino; Gerez-Vera en Pareja de Baile Estilizado; y Tradición Sureña- Mujeres del Viento como Conjunto de Baile Folklórico.

Más allá de las actuaciones, el certamen se vive con entusiasmo y expectativa en cada instancia, tanto arriba como abajo del escenario, en los ensayos y en el intercambio con delegaciones de todo el país. El acompañamiento de familiares, amistades y vecinos de la región se hace sentir, ya sea de manera presencial o a través de la transmisión en vivo del Canal Oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

La participación de Bariloche en el Pre Cosquín es resultado del trabajo de la agrupación Amigos del Folklore, que impulsó la creación de la primera sede oficial del certamen en la ciudad. La delegación está a cargo de la responsable Natalia Vega y cuenta además con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, que colaboró con el traslado de los y las artistas, fortaleciendo la presencia regional en uno de los escenarios más emblemáticos del folklore argentino.



