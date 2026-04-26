Tropiezos que desgastan

En política, los desgastes nunca obedecen a una sola causa. Es una cadena de tropiezos que, al entrelazarse, aceleran la erosión, ya que un error potencia al siguiente y lo que parecía un traspié aislado se convierte en un patrón que mina la confianza. Así le ocurre hoy al Gobierno nacional: la economía no le da respiro ni dentro ni fuera del país; una interna a menudo feroz traba las tareas cotidianas; los gestos comunicacionales confunden más de lo que aclaran; y los choques institucionales liman la autoridad gubernamental. Ninguno de estos factores por sí solo bastaría para explicar la erosión, pero juntos configuran un cuadro de pérdida acelerada de volumen político que preocupa tanto a la calle como a los inversores externos.

La economía aparece como el primer motor del deterioro, porque aunque se hayan cumplido muchos deberes en lo macro, la inflación persistente, sea por el contexto internacional o factores internos, no solo corroe salarios y expectativas sino que, al instalar un horizonte incierto, paraliza decisiones empresariales, posterga inversiones y retrae el consumo, mientras el humor de la sociedad se traduce en expectativas cada vez más frágiles.

Incluso con el visto bueno del FMI, Wall Street insiste en señalar a los ruidos internos del Gobierno y los mercados reaccionan con desconfianza, lo que enfría las promesas de llegada de capitales y se refleja en el riesgo país.

De este modo, la presión doméstica y la incertidumbre internacional se retroalimentan y convierten a la economía en un terreno donde cada tropiezo amplifica el siguiente y acelera la percepción de desgaste político.

De modo concurrente, la política interna se ha convertido en un factor que multiplica la situación, porque la grieta que se abrió entre sectores dentro del partido de gobierno no solo traba la gestión cotidiana, sino que expone al oficialismo a una pérdida de iniciativa.

Las disputas por los espacios de poder, que trascienden desde el interior del mismo gobierno y que se exhiben en público, terminan debilitando la capacidad de realizar tareas, sin que complican la relación con aliados legislativos que perciben ahora un oficialismo que no tiene rumbo claro.

Al hacerse visibles, los conflictos puertas adentro amplifican la percepción de improvisación y le restan autoridad al Gobierno para encarar las reformas de fondo que tanto pregona y que la economía necesita.

Así, lo que en otro contexto podrían ser diferencias administrables de la interna se han transformado en un obstáculo que erosiona la gobernabilidad y acelera la sensación de parálisis en el oficialismo.

En este escenario cada vez más precario, emerge el caso de Manuel Adorni, que ya no es solo un ex portavoz cuestionado como tal, sino un funcionario de altísimo rango con problemas judiciales que ni el presidente ni su hermana quieren tocar. Convertido en símbolo de un Gobierno que prefiere blindar figuras antes que despejar dudas, su defensa cerrada transforma a la comunicación en un terreno minado, poblado de miedos y de silencios.

Así, lo que debería ordenar el discurso oficial se convierte en un foco de ruido que se refleja en las redes sociales, se amplifica en los medios de comunicación y alimenta la desconfianza pública y proyecta dudas hacia el exterior. Está claro que los mensajes contradictorios y los silencios incómodos desgastan la credibilidad, mientras lo accesorio finalmente gana espacio sobre lo central, reforzando los recelos.

Por último, está el tobogán institucional que se expresa con nitidez en la relación con el periodismo. La decisión de restringir el acceso de los cronistas a la Casa Rosada, sumada a los recurrentes insultos presidenciales hacia la prensa no es algo menor, ya que constituyen un retroceso en transparencia y en valores democráticos. Lo que debería ser un vínculo natural entre el poder y el periodismo se ha convertido hoy en un campo de fricción que corroe la legitimidad y proyecta la imagen de un Gobierno muy encerrado en sí mismo.

De este modo, la economía, la política interna, la comunicación y las instituciones se entrelazan en un mismo tobogán que degrada lo institucional. En ese cuadro, bloquear la acción y la mirada de la prensa significa impedir el control ciudadano. La democracia no se debilita solo por la inflación o las disputas partidarias, sino cuando se cierran las ventanas que permiten escrutar al poder.