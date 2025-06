Teatro | Estrena en Neuquén «La hermandad del fútbol: la vida está hecha de pases cortos

“¡Arranca Maradona el genio del fútbol mundial…! ¿Ves? Acá es cuando el Diego encara y los ingleses no lo pueden parar. Mirá este, mirá cómo se le escapa el Diego. ¡Es impresionante!».



Lucho Ferri, bajista de La Estafa Dub y apasionadamente futbolero, le muestra a su amiga Ely Navarro, actriz, directora teatral, dramaturga y nada futbolera, qué significaba aquel segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México ‘86. O, lo que era lo mismo: qué era la pasión. Ely supo inmediatamente que allí había un hecho dramático que representar y se puso a escribir.



El resultado de aquel encuentro de 2019 y de la revelación de una pasión redonda fue “La hermandad del fútbol”, comedia dramática escrita y dirigida por la propia Ely Navarro, que estrenará este domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).



Al igual que, por caso, Roberto Fontanarrosa y Eduardo Sacheri, también Ely Navarro se valió del fútbol para hablar de ciertos aspectos cotidianos de nuestras vidas que no son otra cosa que la condición humana de la que estamos hechos, nos guste o no el fútbol.



Si bien la obra comenzó a escribirse hace seis años, no fue por la pandemia que se postergó su estreno, sino por lo prolífica de su autora: por entonces, 2019, Ely Navarro prefirió salir a escena con otra obra. Después vino la pandemia su cuarentena, el cierre de todo y más. Ala vuelta de aquello, siguió prefiriendo oras obras hasta que finalmente le tocó el turno a estas amigas de ponerse a jugar a la pelota por motivos que mejor saberlos viendo la obra.

Barrilete cósmico



“Esta obra nace en una cena con uno de mis amigos, Lucho Ferri, bajista de La Estafa Dub”, recuerda Ely en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, a pocas horas del estreno que ya se aseguró una sala llena. “Estábamos hablando, no sé qué había pasado con el Diego Maradona en esos días, empezamos a charlar, qué sé yo, y me empieza a relatar de una manera muy apasionada y muy alejada de lo que me pasa a mí con algo del fútbol, el famoso relato de México 86. Me empieza a contar lo de los ingleses, de cómo el Diego iba pasándolos, vamos a la compu, me muestra el video, el barrilete cósmico, todo ese famoso relato, con una pasión que me conmovió”.



No es la primera vez que Ely Navarro apela a un ídolo popular para desatar su dramaturgia. En 2019, había estrenado “Como el Ringo”, una obra de su autoría inspirada en el boxeador Ringo Bonavena y que marcó el debut actoral del reconocido ex boxeador neuquino Bruno “La Bestia” Godoy, quien supo ser campeón argentino. Pero, a diferencia del boxeo, que Ely suele practicar como entrenamiento, en el caso del fútbol, “no ataja un fútbol”.



La pasión que sintió en las palabras de su amigo músico la movilizó al escritura. “Es una pasión que asemejo mucho a la pasión que yo en lo personal tengo por mis amigos, que son músicos, que son artistas, ese fanatismo de estar siempre en sus recitales, en sus muestras”.

Hablemos de fútbol… y de teatro



Ely Navarro comenzó a escribir la obra en 2019, que por entonces se llamaba La Ley del Orsai, “o algo así”, dice Ely. Pasó el tiempo, no la estrenó, hasta que, no hace mucho, sintió que (le) era necesario volver a ella. “La cosa es que me reúno con un par de actores que fueron parte de Casa Duarte, mi anterior puesta, que y les digo che, yo tengo esta obra, pero le quiero dar una refrescada”.



“Yo no soy más la Ely del 2019 y le di como una vuelta de rosca, que fue muy divertida, convoqué gente con la que nunca había laburado, que son cosas que por ahí no suelo hacer, y la verdad que fue un verdadero salto al vacío, como digo yo, que cuando uno hace teatro, te tirás a la pileta y no sabes si va a haber agua abajo o qué, pero confiás”, confiesa. “Y me empezó a pasar esto de olvidarme de que la obra es mía y empezar a disfrutarla un montón desde el lugar de una espectadora. Me olvido que estoy dirigiendo y estoy como en plan espectadora, riéndome de lo que está pasando en la escena, o sea, la disfruto un montón”.

Esta obra habla de la importancia de la amistad, de lo que es real, de esto que me hace familia con el otro, con el que compartimos las cosas buenas y las no tan buenas, lo que nos hace ser familia. Voy a esos lugares porque siento como que lo estamos perdiendo». Ely Navarro, autora y directora de «La hermandad del fútbol»



La obra ahora cambió el foco, reconoce su autora, porque, “más allá del fanatismo de lo que tiene que ver con el Diego y todo lo que nos pasa a nosotros cada vez que hay un Mundial, nos olvidamos de las diferencias que tenemos y somos todo un pueblo, gritando para un mismo lado. ¿Tiene que ver con eso? Sí, pero también esta obra habla mucho del valor de la amistad, de la gente que uno elige como familia, esa gente que te acompaña en cosas que vos decís, dale… o sea. Hay una parte en que una de las actrices le dice a la otra ‘loca, cuando te pusiste a vender las ollas Essen, me endeudé hasta el culo para pagarte el sartén’ (risas). No importa en qué andes, yo te voy a ayudar siempre”.

El partido de sus vidas



“Yo, en la puta vida vi una pelota”. Así dice Ely que comienza la obra. “Son un grupo de minas que van a jugar al fútbol y que no tienen la más puta idea, son Ely en el escenario, o sea, no saben de qué carajo van a estar con la pelota. La obra tiene que ver con una situación que se vivió en la infancia de estas mujeres que la llevan a una cosa competitiva, algo que no pudiste superar en el pasado y buscás la manera de ganar esa discusión, suponete. Y esa locura las llevan a anotarse en un torneo de fútbol y es lo divertido de la obra, verlas entrenarse sin tener una mínima idea de lo que tiene que ver con el fútbol”.



Los personajes de Fernanda D’Argenio como Ángela Gandini y Claudia Re son las bullyineras del pasado del personaje de Alejandra Kasjan y son las que en el pasado tuvieron toda una historia con ella, que iba a primer año de secundario, mientras que las otras ya estaban en quinto. Muchísimos años después, se encuentran y estas bulliyneras le cuentan que ellas tienen un equipo de fútbol. Para no ser menos y repetir aquello del pasado, el personaje de Kasjan dice que ella también tiene uno. “Pero ella no tiene ni idea”, aclara Navarro, “Y es como esa competencia ¿no? Yo también tengo un equipo y tiene que salir a buscarse un equipo de fútbol, armar un equipo de fútbol porque en realidad no lo tiene pero tampoco quería seguir siendo menos que aquellas”.



Después está el personaje de Nahuel Hernández -único futbolero real del elenco-, que es el dueño de la cancha donde van a jugar, que fue un gran amor del personaje de Alejandra. “Entonces hay ahí como una historia de amor también sin resolver y que va a pasar algo con eso. Martín Sepúlveda es el entrenador de los dos bandos, y Romina Camporesi que da vida a la amiga de Alejandra que le dice que sí, que la banca en esta aventura futbolera aunque tampoco tenga ni idea de fútbol. “Es la que dice ¿vendés ollas Essen? son carísimas, no necesito, pero dale, te compro “ (risas).



La puesta es simple, dice Ely Navarro. “Laburo de una manera muy minimalista en el escenario. Muy pocos elementos que van contando todo, porque, en realidad los que van contando todo son los actores. Siempre busco elementos escénicos que sean cómodos para el actor. Sé más o menos qué cosas funcionan y qué no, qué cosas necesito que queden en la escena y qué no. Y lo demás, a mí me gusta mucho saber que el espectador se va a imaginar su cancha de fútbol en la mente. No me pongo a armar la puesta donde está todo tan contado. Prefiero focalizarme mucho más en el laburo actoral. El nuestro es un laburo muy desde el personaje que necesito que esté en la escena. Y tengo la suerte de tener un elencazo”.

P: ¿Y te empezó a pasar algo con el fútbol?

R: ¡No te puedo explicar las ganas que tengo de jugar al fútbol!

«La hermandad del fútbol: ficha técnica y funciones

En un torneo que parece ser solo un juego, el pasado se cruza con el presente y las reglas del fútbol no son lo único que está en juego.

Entre goles en la play, recuerdos que se resisten a desaparecer y la amistad que nunca muere, cada pase es una invitación a enfrentarse a lo que se creía olvidado.

La Hermandad del Fútbol te desafía a descubrir que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en los amigos que te acompañan, esos que celebran los goles, incluso si son en contra.

Autora: Ely Navarro

Género: comedia dramática

Elenco: Alejandra Kasjan, Martín Nicolás Sepúlveda, Romina Camporesi, Nahuel Hernández, Fernanda D’Argenio, Claudia Re, Angela Gandini.

Dirección: Ely Navarro

Estreno: domingo 15 de junio, a las 20.

Lugar: El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $12000 en puerta $15000. Descuento a jubilados/as y estudiantes $10000

Funciones: domingos 22, 29 de junio. Domingo 6, 20 y 27 de julio. Todas las funciones a las 20.

Reservas al 2994837547.