"Como el Ringo": Ely Navarro y "La Bestia" Godoy, cruzan pasiones y deseos

Él siempre soñó con protagonizar una obra de teatro y ella, más de una vez, se imaginó subiendo a un ring de boxeo. Él es nada menos que Bruno “La Bestia” Godoy, ex campeón argentino, y ella, Ely Navarro, una reconocida directora teatral. Ambos están, desde hace más de un año, involucrados en un proyecto tan impensado como perfecto que este sábado a la noche tendrá su estreno. Junto a los actores profesionales Silvia Ayzenzzteyn y Agustín García y la artista plástica Claudia Solari harán realidad la obra de teatro “Como el Ringo”.

"Como el Ringo" marca el debut como actor de Bruno Godoy.



“La obra habla de José, un mecánico, que dejó en el tintero ser boxeador así que habla de esos coletazos que da la vida que a veces te permiten retomar algún que otro sueño, de un amor de la infancia que también quedó en el tintero y que la vida por esas cosas que tiene del destino los vuelve a juntar y abre como esa puertita de que nunca es tarde para llevar adelante los sueños”, resumió la directora en diálogo con “Río Negro”.

“La historia está buenísima, tiene partes muy emocionantes, partes cómicas. Yo cuando la leía pensaba que la historia de José es la historia de muchos, es una cosa que le puede pasar a cualquiera”, agregó Godoy que desde esta noche mostrará sus dotes actorales dándole vida al protagonista de “Como el Ringo”.



Parece coincidencia el hilo que une la historia de José, Bruno y Ely, ero no. Es que el texto pertenece a Navarro y ella lo hizo especialmente para la ocasión tras una serie de conversaciones casuales que cerraron un círculo perfecto.

La primera fue con “La Bestia” entre piña y piña a la bolsa en el gimnasio a los que los dos asisten se dieron cuenta de que, en parte, los dos había soñado tener un poco de la vida del otro.

Yo no lo podía creer cuando me mandó la obra porque pensé que ese sueño (de actuar) no se iba a hacer realidad”. Bruno "La Bestia" Godoy.



“Yo lo conozco y lo admiro un montón a Bruno Godoy desde que soy piba, pero nunca me imaginé que íbamos a estar en un proyecto juntos. Nos encontramos en el gimnasio y ahí tuve la posibilidad de conocerlo más cercanamente. Entre charla y charla le conté que hago teatro, que escribo y dirijo y él me dijo que un sueño de él que había quedado en el tintero era ser actor y yo siempre digo que si yo no hubiera hecho teatro hubiera hecho boxeo”, contó Ely sobre la charla que despertó la necesidad de escribir “esta obra. “Y le dije: ‘no va a quedar nada en el tintero, yo voy a escribir una obra y te voy a dirigir’”, agregó la directora sobre esa charla.

Bruno mucho no le creyó. Pero un tiempo después ella lo llamó con el guión ya escrito para que lo leyera y analizara si quería subirse a la aventura.



“La charla con Ely sacó a flote lo que quise hacer toda mi vida, cuando yo vivía en Bahía Blanca pasaba por al lado de una casa de cultura que había y me quedaba mirando, pero no tenía ninguna chance, porque si no tenés estudios no podés estar en una obra de esas”, rememoró el exboxeador.

“El tiempo cambió y hoy me encuentro con una genia como Ely que escribe que es una locura”, agregó Godoy sobre esta nueva “pelea” a la que se enfrenta.

Hay una espontaneidad de la gente que no hace teatro que es súper interesante y muy divertido para laburar”. Ely Navarro.



Pero la charla con “La Bestia” no fue el único disparador de “Como el Ringo”. “En la misma semana que pasó lo de Bruno, Claudia Solari, que es artista plástica, también me dijo que actuar es un sueño que había dejado pasar. Así que dije: ‘dos personas diciéndome lo mismo, tengo que hacer algo con esto’”, confió Ely Navarro.

¿Qué es lo que había que hacer? Escribir una obra que pudiera juntar a los tres, no sólo en escena, sino también en sus vidas y sus sueños.

“Dos hermanas, un taller mecánico y el pasado que se asoma para una nueva oportunidad. Las cartas augurando el destino, el amor a la vuelta de la esquina, con aroma a flores robadas, mate y la nostalgia por el Ringo” es lo que adelanta la sinopsis de “Como el Ringo”.

El Ringo es Bonavena, el “lei motiv de la obra”, según la dramaturga. “Todo tiene que ver con eso, José soñaba en ser como Ringo. Se habla de quién fue el Ringo, del tipo corajudo y también de ese sueño, de un pibe que soñó ser como el Ringo y que cuando lo matan al Ringo un poco también se muere su sueño de ser boxeador”, subrayó Navarro sobre el hilo conductor de la obra que lo hará debutar a Bruno “La Bestia” Godoy, pero esta vez en el escenario, rodeado de luces y con una identidad ajena, pero un poco propia también.

Silvia Ayzenzzteyn y la artista plástica Claudia Solari, quien, al igual que Godoy, debuta como actriz en "Como el Ringo".



“¿Cuánto falta para ver a Ely sobre el ring?”, le preguntó “Río Negro” a la actriz, directora y dramaturga. “A mi me apasiona mucho el boxeo, siempre le digo que si yo no hubiera sido actriz hubiera sido boxeadora, cuando yo era piba era raro, pero con el tiempo fui metiéndome en esto de entrenar, pegarle a la bolsa, jugar un poco a ser boxeadora y me encanta”.

Por ahora, parece que seguirá sólo sobre las tablas. Lo cierto es que esta noche en El Arrimadero se vivirá un clima de ringside.

Lo que tenés que saber

Actúan: Bruno Godoy, Claudia Solari, Silvia Ayzenzzteyn y Agustín García.

Vestuario: Dory Páez

Voces en off: Ignacio Achigar, Gastón Torres, Juan José Ortiz

Música: Héctor Navarro

Texto, puesta en escena y dirección: Ely Navarro

Funciones: este sábado y el sábado 28, a las 21, en el teatro El Arrimadero (Misiones 234).

Entradas: 300 pesos y se consiguen en el teatro.