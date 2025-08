Teatro | Estrena «La familia argentina» en Ámbito Histrión de Neuquén

“La familia argentina” bien podría tratarse de una típica pieza costumbrista de muchos, entre parientes cercanos y no tanto, hablando, riendo, llorando, celebrando, enojándose y, al final del día, todos juntos y felices o no tanto. Pero no. No en este caso. No si quien la imaginó es Alberto Ure.



Porque la familia argentina de Ure, maestro de maestros del teatro argentino, es el tipo de familia que el costumbrismo suele ocultar. Esta familia argentina tiene el cinismo que el costumbrismo suele ocultar. Por que, sí fuimos un feliz matrimonio (¿lo fuimos?), ya no lo somos y estoy saliendo con tu hija. ¿Y qué?.



“La familia argentina”, la única orba que escribió Alberto Ure (1940-2017), dirigida por el neuquino Pablo Todero, estrena su puesta esta noche, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Reservas: 0299 15-453-0771. Funciones todos los viernes de agosto y septiembre.

Hablemos de la familia



Todo sucede en un living argentino que oscila entre fines de los 80 y comienzos de los 90, donde lo cotidiano se vuelve un campo de batalla. En ese espacio de conflicto, la obra desarma con precisión quirúrgica los vínculos familiares, las tensiones sociales y las apariencias que sostienen lo que llamamos “hogar”.



Una obra ácida, provocadora y profundamente humana, donde nada es lo que parece y todo puede explotar en cualquier momento.

“La familia argentina” (pre)supone muchos actores y actrices. Pero, ya lo dijimos, no esta familia. Son solo tres: Mariana Corral, Natasha Kobal y Juan Fontana. El personaje de Mariana, arquitecta, y el de Juan psicólogo, conformaron un matrimonio. Cuando se juntan él ya tenía un hijo y ella, una hija. Y después de 17 años de matrimonio se separan y él comienza a salir con la hija de ella.

No es una obra moralista. Entonces todo lo argumenta desde un lugar como si estuviese bien”. Pablo Todero, director de «La familia argentina»



“Son una clase media acomodada. La hija es una estudiante. ¿Qué cuenta? Cuenta universos sociales. No es una obra moralista. Entonces todo lo argumenta desde un lugar como si estuviese bien”, cuenta Pablo Todero, en un diálogo con Río Negro, días antes del estreno.

Un texto brillante



La obra se ubica en esa bisagra temporal que cierra los 80 y le abre la puerta a los 90. ¿Qué de aquellos años en “La familia argentina”? “Los diálogos, las formas, la estructura dramática, cómo está escrito, cómo lo narra, la forma de hablar de los personajes”, apunta Todero. “Hay algo de la crudeza del decir que hoy resuena todo el tiempo. Digo, en los discursos de todo el mundo. Hay algo de cierta violencia o crudeza en las formas de decir que está instalado hoy nuevamente y que es tremendo. Y estos textos tienen esa crudeza que por momentos decís qué tremendo y por momentos te despiertan hasta cierta gracia”.



La obra está montada en un departamento de época. “La puesta en escena es maravillosa”, describe el director. “Montamos como un departamento, es muy impactante. Es como un espacio muy frío y la forma en que es habitado y atravesado es lo más maravilloso”.



Acerca del elenco de la obra, los actores (se le) aparecieron. O como dirá Todero: “Vinieron, se dieron las circunstancias y tenían que ser ellos , sin lugar a dudas. Porque tienen esa misma potencia que tiene la obra escénicamente. Son muy potentes los tres trabajando juntos, evidentemente se entendieron muy bien en escena y tienen una potencia cada uno en su personaje y en el rol que ocupa en todo este mecanismo que propone la obra, que es maravilloso”.

Ficha técnica y funciones

Actúan: Mariana Corral, Natasha Kobak, Juan Fontana

Dirección: Pablo Todero.

Estreno: este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Reservas: 0299 15-453-0771.

Funciones: viernes de agosto y septiembre, a las 21.