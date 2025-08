«Un sueño, una noche, un verano», la versión libre del clásico de Shakespeare estrena en Neuquén

Hermia está comprometida con Demetrio, pero está enamorada de Lisandro y no puede casarse con él porque su padre no lo acepta. A su vez, los reyes de las hadas tienen una pelea, que hace que el rey le pida un líquido mágico a Puck que sirve para enamorarse de la primera persona que uno ve. Al ver a Demetrio y Helena pelearse, el rey de las hadas le ordena a Puck que vierta la poción en los ojos del ateniense. Todo esto sucede en una noche de verano imaginada por Williams Shakespeare. Muchos siglos después, el dramaturgo mendocino Daniel Fermani imaginó una noche de verano parecida, pero no tanto.



Escrita en 1595, esta comedia se convirtió en todo un clásico del teatro. Pero fue a pedido del dramaturgo neuquino Carlos Barro, que Fermani puso manos a la obra. Inspirado libremente en “Sueño de una noche de verano”, escribió “Un sueño, una noche, un verano”, que, bajo la dirección de Barro y con un elenco de catorce actores y actrices, que estrena este sábado, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Reserva de entradas al 2994299249.



Luego de casi veinte años de trabajo con Escénica TeaDanz Experimental, Carlos Barro necesitaba una obra que los desafiara, a él como director y a los actores y actrices del grupo como intérpretes escénicos. “Ya habíamos trabajado con Fermani”, cuenta Barro en un diálogo con Río Negro. “Y esta vez le pedí si podía escribir una libre interpretación de Un sueño y una noche de verano, de William Shakespeare. Y la escribió especialmente para nosotros”.



“La verdad es que sus textos son muy poéticos y a su vez la cantidad de personajes que propone”, dice acerca de la escritura de Fermani. “Hacía bastante tiempo que no hacíamos una comedia y la verdad es que esta obra una bastante compleja, porque los personajes son muy ricos”.



Fue justamente en los personajes y sus complejidades donde Barro encontró ese desafío que buscaba en la escritura de Fermani. “Parecen simples, pero son complejos, tenés a los reyes del bosque, Óbenon y Titania, personajes místicos, tenés a los reyes de Atenas, tenés a Hipólita, la reina de las Amazonas, tenés lo que vendría a ser el pueblo o los trabajadores que se convierten en actores, actores de mala calidad, o sea, imagínate, tenés que hacer un personaje que es un artesano que actúa mal para una obra del rey, para el rey Teseo, que es un personaje mítico fundador de Atenas”.

Los personajes de esta obra son complejos, parecen simples, pero tienen historia atrás. Tienen un peso muy grande y el texto también te lo dice”. Carlos Barro, director de «Un sueño, una noche, un verano»



La obra de Fermani, al igual que la de Shakespeare, cuenta lo que suceden durante el casamiento de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita. Incluye las aventuras de cuatro amantes atenienses y un grupo de seis actores aficionados controlados por las hadas que habitan el bosque donde transcurre la mayor parte de la obra. La estructura narrativa parte de la de Shakespeare, pero los textos, lo que dicen y hacen los personajes son obra de Fermani.



La puesta en escena de “Un sueño, una noche, un verano” le demandó al grupo casi dos años de trabajo, no solo por la complejidad de sus personajes, sino porque al tratarse de un grupo grande de actores y actrices, no pocos dejaron de pertenecer en ese tiempo y otros tantos se fueon sumando sobre la marcha.”Dividí el grupo por escena o por célula”, explica Barro. “Las actrices que hicieron de artesanos por un lado, los reyes por el otro, los reyes del bosque por otro y así fui buscando y encontrando algo que se parezca o pueda indicar qué es el personaje, con su trabajo, con sus ideas, con mis ideas. Y después creo que lo más difícil fue ensamblar todo y que vayan entendiendo”.



Como ejemplo de lo dicho, Barro explica el trabajo de las actrices que interpretan a los artesanos: “Primero, tienen que hacer de hombres artesanos; al mismo tiempo, esos artesanos, dentro de la obra, hacen de malos actores. Es decir, actrices que interpretan personajes masculinos que hacen de actores que actúan mal (risas) Imaginate! Tenés tres desafíos en uno”.

Fiche técnica y funciones

Actúan: Laura Zúñiga, Lujan Urreaga, Paula Malcotti, Gimena Martinez, Mariel Suárez, Ornella Gaggiotti, Fernanda D’Argenio, Fernando Lesa Brown, Romina Camporesi, Mauricio Villar, Nahuel Hernández, Estefanía Martínez, Simón Vanuffelen, Paula Rodrigo.

Vestuario: Yazmin Mer

Diseño gráfico: Paula Rodrigo y Frida Rodrigo

Puesta escénica y dirección: Carlos Barro.

Estreno: mañana, a las 21, en Ambito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Reservas 2994299249

Funciones: sábados de agosto y septiembre, a las 21.