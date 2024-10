The Cure: se lo podrá ver gratis en noviembre, enterate cómo

The Cure saca nuevo álbum y lo lanza a lo grande. Se llamará Songs of a Lost World y tendrá una salida particular.

La banda británica anunció que, para acompañar la salida del nuevo álbum, ofrecerán un recital en Londres. Pero, eso no es todo, también anunció que será transmitido de forma gratuita a través de YouTube el 1 de noviembre.

Según informó el conjunto liderado por Robert Smith, el show será en la sala Troxy de la capital de Inglaterra para 3.000 personas.

Songs of a Lost World incluye 13 canciones. El nuevo disco se anunció hace años, pero recién a mediados de septiembre de este año, The Cure publicó el primer single adelanto del disco: “Alone”. Aunque a decir verdad, ya la habían presentado durante el 2023.

La semana pasada, el grupo compartió el segundo single titulado “A Fragile Thing”, además de compartir la lista completa de canciones que componen el álbum.

The Cure – Songs Of A Lost World : Album Launch Show

Live at Troxy London – 1st November 2024

