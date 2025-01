Un naufragio y una muerte: las huellas que marcaron al papa Francisco

La autobiografía del papa Francisco, “Spera” (Esperanza, en castellano), escrito junto a Carlo Musso, fue publicada esta semana en Italia y más adelante será editada en otros 80 países. Algunos periódicos italianos publicaron algunos extractos del texto que cuenta la vida de Jorge Bergoglio: su infancia, anécdotas, su familia, su formación y más.

“La vida de mi familia ha conocido muchas penurias, sufrimientos, lágrimas, pero incluso en los momentos más duros experimentamos que una sonrisa, una carcajada, podían arrancarnos la energía necesaria para retomar el camino”, dijo el sumo pontífice en su libro.

Repasando algunos de los aspectos de su experiencia tenidos en cuenta, el material incluye memorias de su familia, de su casa en Argentina: “Desde mi segundo año hasta que cumplí los veintiuno, residí siempre en el número 531 de la calle Membrillar. Una casa de una sola planta, con tres dormitorios, el de mis padres y los dos que compartíamos los hermanos, un baño, una cocina con comedor, un comedor más formal, una terraza. Esa casa y esa calle fueron para mí las raíces de Buenos Aires y de la Argentina toda”.

Las huellas que marcaron a Francisco | Escapar de la tragedia

Proveniente una familia de migrantes, Bergoglio evocó sus orígenes, cuando sus abuelos y su padre, Mario, el único hijo que tenían, estuvieron a punto de subirse a una embarcación que terminó hundida en el mar. “Habían comprado el pasaje para esa larga travesía, para ese barco que zarpó del puerto de Génova el 11 de octubre de 1927, rumbo a Buenos Aires”, pero “decidieron no embarcarse ya que no habían logrado ubicar todas sus pertenencias y eso los mantuvo vivos”.

Fotos de infancia.

***

“No sé cuántas veces he oído la historia. Aquel barco llevaba el nombre de la hija del rey Víctor Manuel III (…). La Princesa Mafalda. Esa historia se contaba en familia. La contaban en el barrio. La cantaban en las canciones populares de los emigrantes, de un lado a otro del océano (…) no se imaginan la de veces que he agradecido a la Divina Providencia”, reconoció.

Las huellas que marcaron a Francisco | Huella imborrable

Uno de los episodios más impactantes de su juventud ocurrió cuando estudiaba en la Escuela Técnica Especializada en Industrias Químicas N° 12. Un compañero de clase, descrito como un joven brillante y apasionado por la música clásica, asesinó a un amigo del barrio con el arma de su padre. Este hecho, que conmocionó a la comunidad escolar, llevó al joven a ser recluido en un manicomio penal. Bergoglio lo visitó en aquel lugar, describiendo la experiencia como profundamente perturbadora.

El pontífice recuerda cómo defendió a su amigo frente a comentarios despectivos en la escuela, lo que le valió una reputación de integridad entre sus compañeros. A pesar de los esfuerzos por mantener el contacto, la vida de su amigo terminó trágicamente años después, cuando, tras salir del reformatorio, se quitó la vida a los 24 años. Este evento dejó una huella imborrable en el futuro Papa, quien reflexiona sobre la profundidad del corazón humano y la complejidad de la vida.

Las huellas que marcaron a Francisco | Su amor por el fútbol

El amor del Papa por el fútbol no es ningún secreto y su pasión por San Lorenzo es vox populi. Por eso, es natural que en su biografía, dedique un buen espacio a los recuerdos relacionados con el mundo del deporte. Admitió que jugaba mal y que la pelota no estaba hecha para él. En tono jocoso, contó que tiene “dos pies izquierdos” y que su falta de habilidad le ha valido el apodo común de los malos jugadores: “pata dura”.