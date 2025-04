El conmovedor relato del amigo bombero de Ezequiel Matías Vergara que encontró su cuerpo: «Solo quería ayudar a su familia»

El cuerpo de Ezequiel Matías Vergara, el joven de 28 años que había desaparecido en Villa La Angostura, fue hallado este lunes. Un bombero voluntario, amigo suyo, fue quien lo encontró. En una emotiva carta expresó: «Solo quería ayudar a su familia. Darles la posibilidad de despedirse, de cerrar una etapa».

En el escrito que compartió el joven bombero, Ismael Ayala, contó que conoció a Ezequiel «por esas vueltas que da el pueblo» y que luego forjó una entrañable amistad.

«Tenía una conexión con la montaña que lo marcaba, que lo definía. Cuando desapareció, no lo dudé. Sabía que tenía que salir a buscarlo«, afirmó.

El cuerpo fue hallado en el Cerro Belvedere de Villa La Angostura

El cuerpo de Ezequiel Vergara fue localizado este lunes en el Cerro Belvedere. Su amigo contó que: «El día que subimos, iba con Pablo, su tío».

Ezequiel Matías Vergara vivía hace un año en Villa La Angostura. Foto: gentileza.

«Él es como un hermano para mí, tomamos taekwondo juntos y además somos amigos. Pero lo vi mal, estaba muy afectado. Por eso mi hermano Daniel se sumó a la caminata«, agregó.

Seguidamente, indicó que: «Subimos y en un punto Pablo no pudo seguir. Lo dejamos con Daniel y yo seguí solo. Caminé dos filos más y pasé un risco: ahí encontré la mochila. Desde ese punto, supe que estaba cerca».

El riesgoso rescate del bombero que encontró el cuerpo de Ezequiel Matías Vergara

Más arriba, el joven bombero vio huellas y decidió seguirlas. Después de recorrer unos 200 metros, encontró la campera de Ezequiel.

«Eso me indicó que estaba en el camino correcto. El terreno se volvía cada vez más riesgoso, escarpado. Pero con precaución, trepé. Cada paso era una mezcla de tensión y esperanza«, escribió.

Una vez arriba, explicó que decidió «bajar por la otra ladera». Con la experiencia de haber realizado rescates similares, sostuvo que usó la campera como referencia y empezó a descender agarrándose «de las piedras, sin poder mirar abajo».

Entonces, contó que se dio el triste hallazgo: «Ahí estaba, a menos de un metro, el cuerpo de Ezequiel«.

Reconocieron al bombero de Villa La Angostura por su notable labor

«La caída fue de unos 300 metros. Me quedé en silencio. No hay palabras para describir lo que se siente en ese momento. Sólo me enfoqué en volver», agregó.

Luego, comentó que escaló nuevamente el paredón y corrió hasta donde estaba la mochila para avisar a la policía. Entonces, comenzó el operativo de rescate.

«No buscaba reconocimiento. Esa fue mi manera de honrar la amistad y de cumplir con mi vocación«, expresó el joven, quien fue reconocido por el cuartel de bomberos de Villa La Angostura por su notable labor.

«Hoy me queda la tranquilidad de haber hecho lo que sentía correcto. Y el dolor inevitable de haber perdido a un amigo«, finalizó.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que, de acuerdo al informe preliminar de autopsia, Ezequiel Matías Vergara «falleció como consecuencia de politraumatismos graves».