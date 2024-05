Una evocación atravesada por el cine, la mejor manera de recordar al director de Roca Facundo Flores

Las preferencias pueden venir en forma de mandatos familiares, también pueden llegar por elección laboral, espiritual o por cierta aptitud física o intelectual. Hay otras que llegan por una devoción trabajada, alimentada poco a poco, hasta llegar a ser irremediablemente pasional. Una inclinación que sólo necesita un empuje para transformarse en algo real, palpable, más allá de que sólo sea el primer paso hacia la aventura del “yo quiero ser”.



Cuando era apenas un adolescente Facundo Flores veía tantas películas como podía y un día su madre le sugirió que tomara en serio ese gusto por el cine y se echara a rodar por el camino infinito de las imágenes en movimiento.



Consiguió trabajo en un videoclub y día a día se iba incrementando su dimensión cinéfila. Poco después se fue a develar los misterios del séptimo arte a Buenos Aires, donde estudió, se recibió y a partir de ahí la cámara de su vida profesional se abrió para siempre.



En octubre de 2021 a los 47 años, un absurdo y fatal accidente automovilístico lo puso en otro plano, pero antes de partir dejó huellas, muchas. Una de ellas será descubierta esta noche a las 20:30, cuando en Casa de la Cultura de Roca se lleve a cabo la avant premier de la película Pollo Gira, la obra póstuma de Facu que aún no vio la luz de la proyección.



Desde que egresó del BAC (Buenos Aires Comunicación), un instituto de cine y producción que era una usina creativa donde siempre todo estaba por descubrirse, Facundo pasó por todos los estratos laborales del rubro hasta llegar a jugar en las grandes ligas del cine nacional.



Flores rompió el cascarón profesional en tevé como asistente en el programa Cha Cha Cha, de la factoría de Alfredo Casero, Diego Capusotto y cía, y en esos primeros pasos formó parte del equipo que rodó el clip ’Maradó’ que grabaron Los Piojos en la cancha de Huracán. “También tuvo muchos trabajos en publicidad y fue así que se fue metiendo de a poco en el mundo del cine hasta llegar a laburar con grandes directores como Alejandro Agrestis, con quien tenía una gran relación”, le cuenta a Río Negro Eugenia Flores, hermana de Facu y una de las responsables de la avant premier de esta noche.



Facu Flores, junto Alejandro Agrestis durante la filmación de ‘El viento se llevó lo que».

“La trama de la película está situada a principios de los 2000 y comenzó a rodarse en el 2005. Todo un trabajo hecho a pulmón donde Facu escribió, dirigió y produjo la peli. Mi hermano era muy perfeccionista, así que le fue agregando cosas, puliéndola….”. La película quedó lista algunos años después y esta noche finalmente sabremos de qué se trata.



Eugenia Flores, hermana de Facu y una de las impulsoras de la avant premiere.

Eugenia aclara que la avant premier está reservada sólo la familia, sus hijos, allegados y “toda la gente amiga que de una manera u otra estuvieron vinculados a él. De su infancia, su adolescencia, el ámbito laboral… Será para todos aquellos que confluimos para que esta presentación suceda”.



Veinte años después del rodaje, algunos de los actores que acompañaron a Facu en su primera aventura como director, estarán presentes en la Casa de la Cultura como Jorge Sesán (“Pizza, birra y faso”, “Okupas”, “María Marta, el crimen del country”), figura protagónica del film de Flores.



“Los actores que trabajaron con él y que no podrán estar hoy, nos enviaron unos videos que también vamos a mostrar esta noche, donde cuentan cómo fue laburar con Facu en Pollo Gira. Para muchos de ellos fue su primera película”, revela Eugenia.



“A veces me pregunto por qué Facu, teniendo los medios, la capacidad, los contactos, no estrenó esta película. Y creo que a él lo que lo apasionaba era estar en el set de filmación, con las luces, las cámaras, los actores, la prueba de vestuario… Facu era un tipo muy apasionado”.



Eugenia confiesa estar aprendiendo a no llorar cuando evoca a su hermano, aunque notamos su esfuerzo por no dejar escapar las lágrimas. “Facu es el mayor de cuatro hermanos, era muy protector, muy amigo de sus amigos y un apasionado del cine. Sensible, muy creativo, ordenado y disciplinado con su trabajo. Mi hermano era una persona brillante de verdad”.