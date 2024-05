Se estrena «Nahir» y Nacho Gadano, uno de los protagonistas, nos cuenta los detalles de la tan esperada película

Nacho Gadano siempre busca buenas excusas para regresar al valle que lo vio nacer. Las primeras noches bajo cero de este otoño 2024 le dieron la bienvenida, pero no es algo que lo incomode y lo saque de la idea de pasar sus días en Roca en una chacra cerca del río, como lo hace cada vez que vuelve al nido de los afectos de siempre.

Esta vez el «pretexto» de la visita fue trabajar en la edición de video de la trilogía «Sucesos en el IUPA», una puesta en escena inspirada en tres grandes autores: Albert Camus, Fernando Pessoa y Friedrich Nietzsche, que Nacho escribió y dirigió a lo largo de un proceso que abarcó los últimos dos años.

«Estamos armando un editado muy lindo y esperemos que pronto esté terminado para poder mostrar un poco todo lo que hicimos con la gran comunidad artística del IUPA, que es algo hermoso. Poder combinar danza, actuación, video y música fue fantástico».

La coartada de Nacho tiene sentido y mucho fundamento, pero vayamos al grano. Gadano es uno de los personajes de «Nahir», la esperada película que se estrena hoy por la plataforma Amazon Prime, y aprovechando su estadía en la región, charló con RIO NEGRO donde nos dejó los detalles y el detrás de escena de un film sobre el que hay mucha expectativa.

En la pelicula Nacho Gadano interpreta a Jorge Zonzini, el manager de medios que la familia Galarza contrató para cambiar la imagen de Nahir tras el asesinato. (Foto/Río Negro)

«La verdad es que me sorprende lo que se ha generado sobre la película. Lo interesante es que es un caso real sobre un asesinato que todavía no está resuelto, a pesar de la condena a perpetua que pesa sobre Nahir», cuenta el actor sobre las dudas de la autoría de Galarza en la muerte de Fernando Pastorizzo, ocurrida en Gualeguachú (Entre Ríos) el 29 de diciembre del 2017.

Nahir se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en la historia de la Justicia argentina. El caso dio un giro cuando la joven acusó a su padre, Marcelo Galarza -oficial de la policía-, de ser el verdadero asesino y es la Corte Suprema la última vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la pena.

«Es un caso oscuro y complejo». Nacho Gadano, en una charla mano a mano con RÍO NEGRO.

«Hay una cosa anecdótica que pinta de alguna manera cómo se resuelve el caso. El día de la sentencia, Argentina jugaba contra Nigeria por el Mundial de Rusia 2018 y todos estaban apurados por ver a la Selección. Y en ese contexto la condenaron a Nahir a cadena perpetua. La verdad es que es un caso oscuro y complejo», apunta Gadano.

En la película, Nacho interpreta a un personaje clave que pone en duda la afirmación de que Nahir, personificada por Valentina Zenere, es la asesina de Fernando (Simon Hempé). Se trata de Jorge Zonzini, un manager de medios que en principio fue contratado por la familia de Nahir después del crimen, con la intención de cambiar la imagen demonizada de la joven ante la opinión pública. Sin embargo Zonzini percibió que en la rápida resolución del caso, algo no andaba bien.

«Cuando Jorge tomó contacto con Nahir, lo primero que pensó fue que era imposible que ella fuera la culpable, en parte porque empieza a ver el peso de los personajes que estaban a su alrededor, comenzando por su padre. Cuando a mí me toca rodar esa escena en la película, tuve esa misma sensación. Lo comentaba después con Jorge (Zonzini), que en el caso aparece como un personaje de la farándula, al principio en complicidad con el padre (interpretado por César Bordón) porque él lo contrata, pero que después lo ve como un personaje oscuro».

La actriz Valentina Zenere interpreta a Nahir en la película.

Nacho sostiene que la película, dirigida por Hernán Guerschuny y con guion de Sofía Wilhelmi, no invita a tomar partido, pero a la vez sostiene que es muy difícil no hacerlo. «El caso está abierto y no sé si la película va a tener incidencia, pero la va a ver mucha gente y obligadamente habrá que inclinarse hacia un lado u otro, en base a las dudas que se plantean».

Zonzini bajo la impronta artística de Gadano. «Cuando me ofrecieron el personaje entendí su complejidad y ambiguedad porque llega a la escena del crimen con una finalidad, pero en el medio decide comprometerse con la situación, que se pone cada vez más densa y oscura. Y va a fondo porque además cuestiona el juicio. Más allá de que a mí no me gusta juzgar a mis personajes, me siento orgulloso de representarlo, porque en ese contexto para mí es una especie de héroe. Él ve cosas evidentes de las que nadie habla y tiene el coraje de plantearlas».

Gadano: «Me da más satisfacción recrear los personajes desde mi propio mundo…».

¿Cuesta más recrear una película que está basada en hechos reales que una que viene directamente de la ficción? «En mi caso trato de no copiar, alejarme de la imitación. Me da más satisfacción recrear desde mi propio mundo, de lo que yo imagino; y por el otro lado me parece que no hay que representar sino meterse en lo que uno comprende de la situación. A mí me salió un Zonzini – le comentaba a Jorge-, medio bonachón, que no se si se ajusta tanto a cómo es él».

Nacho jamás habló personalmente con Zonzini. Quizá lo haga esta noche en la avant premiere que está preparada para el lanzamiento oficial de la película, que el público en general la podrá ver a partir de hoy por streaming en la plataforma de Amazon Prime. «A la gente le va a encantar. En un caso es muy interesante por la cantidad de aristas que tiene».

Ficha técnica de Nahir, la película

* Dirección: Hernán Guerschuny

* Guión: Sofía Wilhelmi

* Valentina Zenere como Nahir Galarza

* Simón Hempé como Fernando Pastorizzo, el novio

* César Bordón como Marcelo Galarza, padre de Nahir

* Mónica Antonópulos como Yamina Kroh, la madre

* Nacho Gadano como Jorge Zonzini, mediático manager de famosos a quien los padres de Nahir contrataron como su vocero.