Dalma Maradona y el agradecimiento a Boca por el homenaje a su papá

El domingo pasado, por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, llamado ahora Copa Maradona, los jugadores de Boca le rindieron homenaje al ídolo máximo del fútbol mundial.

Además, Dalma, una de sus hijas, fue invitada a ver el partido en el palco que correspondía a Diego históricamente. Pese a que no se permite la presencia de público, la directiva que comandan Jorge Ameal y Juan Román Riquelme ofrecieron el lugar para que fuera ocupado por la familia.

Dalma aceptó la invitación y estuvo allí con su pareja. En los dos goles de Edwin Cardona y en el final del partido, los futbolistas fueron al palco para aplaudir en reconocimiento a Diego, algo que fue retribuido por la hija del astro argentino y mundial.

En los primeros minutos del martes, Dalma agradeció a través de instagram la invitación del club y nombró a Cristian Riquelme, el hermano de Román que trabaja en la institución. ''No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino'', fue la parte más sensible de su escrito.