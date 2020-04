Daniel Osvaldo: su relación con Guillermo, Boca y el posible retiro

En medio de la cuarentena, el delantero de Banfield dio una nota vía Instagram a TNT Sports y fue consultado sobre su futuro. ‘‘Por ahora me quedo. Después hay que ver cuánto dura esto. Me está costando, si esto termina rápido seguiré jugando, sino agarraré la guitarra otra vez. Es horrible entrenar solo, sabiendo que falta un montón para que volvamos’’, declaró Osvaldo.

A los 34 años, el ex Boca fue consultado sobre una posible vuelta al Xeneize y respondió: ‘‘Es muy difícil, si te llama Román, ¿cómo le decís que no? Pero ahora me concentro en Banfield e intentar seguir jugando ahí’’.

Osvaldo también habló de su experiencia en Europa y contó un par de anécdotas.

"En la Roma tuve un episodio con la barra, me planté y casi me matan. Le pedí a Daniele (De Rossi) y a Francesco (Totti) que me acompañen ja, tan boludo no soy", recordó.

El atacante pasó por el equipo romano en el 2012, a donde llegó por 20 millones de euros desde Espanyol de Barcelona. Allí marcó 28 goles en 57 partidos

"Cuando llegué a Roma lo miraba a Totti y no lo podía creer. Pero pasa una semana, es tu compañero y te das cuenta que es un pibe de barrio como vos", afirmó.

Por otro lado, Osvaldo reiteró que nunca tuvo buena relación con Guillermo Barros Schelotto, que lo dirigió en Boca Juniors durante su segundo paso como jugador.

“Cuando siento que me estás bastardeando no me voy a callar. La verdad que me bastardeó bastante. Un día se puso a hablar conmigo y parecía que me hablaba buena onda, me dijo que quería sacar al jugador que fui en Europa", detalló.

"La verdad es que arrancó bien, hasta que me dijo: ‘Por algo habrás jugado tantos años en Europa’, y ahí le respondí: ‘Evidentemente, por algo jugué. ¿Vos cuántos años jugaste en Europa? ¿Cuántos partidos tenés en la Selección, diez?’, parecía que estaba hablando con Guardiola, una moral...”, apuntó duramente.