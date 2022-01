De «Footloose» a «Top Gun»: la exitosa sociedad musical (ochentosa) de Kenny Loggins y el cine

No una ni dos, sino tres veces la pegó Kenny Loggins. Y las tres fueron para cine, lo que lo convirtió en un verdadero rey del soundtrack. Sus interpretaciones, ya que no todas son composiciones suyas como veremos, tiene presencia constante en la rotación de toda radio ochentosa que se precie de tal. Más pistas por si aún no lo sacaron: uno de los hits es muy bailable, de hecho, la película trata sobre bailar, el otro le pone música a una de las escenas más icónicas de acción del cine pop de los ochentas y el tercero es un lento que destila ochentas. Dicho esto, comencemos.

Kenny Loggins. Nacido en Everett, estado de Washington, el 7 de enero de enero de 1948 (sí, este viernes cumple 74 y es por eso que hablamos de él), fue criado en Detroit primero y Seattle después hasta que su familia se estableció en la más amigable California, más precisamente en Alhambra. Y fue allí donde el joven Kenny L. comenzó a hacer música.

Coautor junto a Michael McDonald del tema “What a fool believes”, que fue uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers, y que fuera editado en el año 1979, Loggins se reveló como un dúctil artista capaz de componer hits para otros como de interpretar lo escrito por otros.

En los 70 se unió a JIm Messina, quien venía de la banda Buffalo Springfield, formando el dúo Loggins & Messina, nombre que remite a buffet de abogados antes que a dúo de folk rock. Esta formación se mantuvo activa entre 1972 y 1978 hasta que Loggins se separó de su socio Messina para dar comienzo a una exitosa carrera solista.

“Footloose”. Para 1984, Kenny Loggins ya había metido un par de hits de su autoría en bandas de sonido como por caso “I belive in love”, incluida en el remake de 1977 de “Nace una estrella” protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofersson. Pero nada sería comparable al éxito que lograría con “Footloose”, la canción de la película homónima de 1984. Allí, un muy joven Kevin Bacon interpreta a un joven excéntrico de Chicago que se instala en un pequeño pueblo en el que el pastor de la iglesia local ha prohibido el baile. Su llegada obviamente provoca una revolución entre los jóvenes de la localidad, entre ellos, la no menos joven Sarah Jessica Parker.

La canción, editada el 28 de enero de 1984, estuvo tres semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, del 31 de marzo al 14 de abril de aquel año. Fue tal el éxito de esta canción que Loggins fue invitado en 1985 a participar de la canción “We are the World” para USA for Africa.

“Danger Zone”. El segundo big hit de Kenny fue esta canción que musicaliza una de las escenas icónicas del filme “Top Gun” (1986), de Tony Scott, protagonizado por Tom Cruise, Val Kilmer y Kelly McGillis. Aquí, Loggins interpreta este tema compuesto por Giorgio Moroder.

Originalmente, la canción había sido compuesta para ser interpretada por Bryan Adams, pero el canadiense se negó porque no estaba dispuesto a participar de ninguna película que glorificara la guerra o exaltara el patriotismo. A Kenny nada de esto le importó y aceptó el convite.

“Meet Me Half Way”. Es probable que este título no les diga nada, pero no más escuchar los primeros acordes de esta canción bastan para caer en la cuenta de qué canción se trata. Y se trata del lento que musicaliza acaso una de las más flojas películas de Sylvester Stallone. Hablamos de “Halcón” (1987), filme donde Rocky interpreta a un camionero solitario que busca reconstruir su relación con su hijo de 12 años.

¿Qué tan floja fue esta película? Escuchemos al propio Stalllone: “No fue una buena experiencia. Fue algo que no debí haber hecho. Me tomó en un momento de debilidad. Había mucho dinero de por medio. En ese entonces yo creía que podía hacer que cualquier cosa funcionara. Fue una tontería”. No más preguntas señor juez…

Todo esto no impidió que el tema encumbrara aún más a Loggins, quien, como ya había sucedido en Top Gun, interpretó una canción compuesta por Moroder. Tal fue el éxito de su interpretación que Loggins lo incluyó en su sexto álbum de estudio “Back to Avalon”, de 1988.