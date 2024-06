A 30 años de la renuncia de De Nevares a la Constituyente: una bancada progresista “que deslumbraba”

“Se hizo una muy buena elección para constituyentes. Nos sorprendió por la cantidad de votos y no sólo en la ciudad de Buenos Aires, que era nuestro lugar de nacimiento, nuestro territorio. Nos fue muy bien en varios distritos, entre ellos Neuquén, donde quien encabezaba la lista era monseñor De Nevares, que en ese momento ya era obispo emérito por lo tanto podía ser elegido. Había sido, durante toda la dictadura, uno de los presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y más adelante fue parte de la Conadep”.

Este recuerdo del monseñor Jaime De Nevares es de Graciela Fernández Meijide que conversó en el podcast sobre la reforma de la constitución de 1994 llamado Generación 94. Fernández Meijide es una referente de los derechos humanos y también había compartido la defensa por los desaparecidos en la última dictadura militar con De Nevares. El obispo emérito era el único religioso en la Convención, pero no estuvo ahí en ese rol, sino como militante de un sector de la sociedad progresista, defensor de los derechos humanos y también opositor al menemismo. Pero su participación en la convención fue breve, porque estuvo apenas dos sesiones. El 1 de junio renunció porque estaba en contra del Pacto de Olivos y se mantuvo con la esperanza de que se pudieran discutir los 13 puntos del Núcleo de Coincidencias Básicas, pero eso no pudo ser, porque ya había sido todo atado en la ley que permitió la reforma.

A De Nevares se lo intentó retener y apelar a conmoverlo. Su amiga provincial, pero del partido justicialista, Ester Schiavoni lo interrumpió durante su discurso y le dijo: “Yo quería hacerle un pedido especial. Quiero solicitarle que se quede con nosotros, que somos apenas mujeres y hombres políticos que estamos en la política porque creemos que la realidad se puede cambiar. La comunidad nacional conoce al convencional De Nevares por haberse destacado en su lucha en favor de la vida durante la dictadura. Le solicito entonces que se quede en el foro, que no abandone este ámbito democrático, para que también lo recordemos trabajando en tiempos de la democracia”.

De Nevares, Fernando «PIno» Solanas y Edith Galarza, durante la campaña.

Los intentos fueron en vano, porque De Nevares ya tenía posición tomada.

Su renuncia fue respaldada por el Frente Grande y criticada con fuerza desde el Justicialismo porque cuando De Nevares se presentó a la elección de Convencionales Constituyentes las reglas de trabajo para la reforma ya estaban planteadas y era conocido por todos que el Núcleo de Coincidencias Básicas se votaría “a libro cerrado”. Es decir que el trabajo que no se hizo en el Congreso para intentar “abrir el núcleo” ya no se podía discutir en la Convención.

La convencional Carmen Salcedo del PJ de Provincia de Buenos Aires también le dedicó unas palabras a De Nevares, mientras éste era despedido por sus compañeros de bancada. “Le recuerdo que monseñor Angelelli decía que debemos tener un oído en Dios y otro en el pueblo, y que el pueblo no se equivoca. Por lo tanto, pido al señor convencional Jaime De Nevares que no desoiga la voz del pueblo que se refleja a través del voto, porque este pueblo, que conocía la propuesta reflejada en la ley, nos dio la mayoría, y si a él lo eligieron constituyente por la minoría, no puede defraudar a quienes lo votaron”.

El obispo emérito haciendo campaña a bordo de un Rastrojero, en Neuquén.

Jaime De Nevares era parte de un bloque de Convencionales Constituyentes notables presidido por Carlos “Chacho” Álvarez y que tenía otras figuras vigentes en los años posteriores como Eugenio Zaffaroni, Pino Solanas, Juan Pablo Cafiero, Aníbal Ibarra y Eduardo Barcesat, entre otros. Graciela Fernández Meijide decía: “Nuestra bancada, cuando la veíamos, nos deslumbraba. Eso también nos obligó, pensando en la política del momento, a evaluar las consecuencias de haber conseguido tantos votos. Íbamos a tener que presentar candidato a la presidencia, antes de lo que nosotros habíamos pensado”.

Es decir que el movimiento del Frente Grande tuvo en la Convención la posibilidad despegar de la Capital Federal y crecer hacia el interior del país, donde De Nevares era una pieza clave en la Patagonia, pero su posición contra el Pacto de Olivos fue más fuerte que la voluntad para ayudar a consolidar un espacio político.

* Periodista. Dirige el podcast sobre la Convención Constituyente #Generación94 en Spotify