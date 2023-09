“La degradación social consolidó una nueva polarización, que favoreció a Milei”

Mario Russo, estratega político de Milei hasta 2021.

El meteórico ascenso político de Javier Milei, quien peleará por la presidencia apenas 5 años después de lanzarse a la política, tiene mucho que ver con Mario Russo. Este consultor político oriundo de Bahía Blanca, de 43 años, fue el estratega de su primera campaña formal, las legislativas de 2021, en Ciudad de Buenos Aires, donde Milei logró un sorprendente tercer lugar con el 17% de los votos. Ruso ha trabajado para diversos campañas desde 2007, en municipios de Buenos Aires, en la postulación de Francisco de De Narváez en 2009 y en 2015 integró los equipos de Jaime Durán Barba que asesoraron a Cambiemos.

La campaña del entonces Partido Libertario y la incipiente La Libertad Avanza, fue diseñada por Russo, quien le sugirió el uso de la palabra “la Casta” que había tomado del movimiento italiano Cinco Estrellas (M5S) dirigido por el cómico Beppe Grillo. Y una metodología tomada del movimiento Alternativa por Alemania, populista de derecha.

“Toda esa campaña fue pensada con un discurso libertario, pero metodológicamente como un líder populista de derecha. Yo tenía encontronazos constantes con los liberales del espacio, nunca fui liberal, pero si me atraía como profesional la posibilidad de cambiar los ejes en que se articula el discurso político en los últimos años y darle un giro absoluto, incluyendo los tópicos que en la juventud y en las redes se manejaron”, asegura. Para ello, su primer objetivo era romper en el distrito la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que en elecciones anteriores habían acaparado casi el 80% de los votos, complicando mucho a las terceras opciones.

“Se armó una narrativa del discurso de Javier, cuyo objeto y finalidad era romper con la polarización imperante entre las dos grande coaliciones y lograr una polarización contra ellos. No te olvides que fue una elección después de la pandemia, donde nos encerraron, que hubo una fiesta en Olivos, Alberto gobernaba pésimo y Cristina ya no estaba al frente, al menos en lo formal. Y se recordaba el mal gobierno del macrismo. Entonces la apuesta era ‘ellos contra nosotros’, un concepto que vos lo vas a ver en los carteles en el lanzamiento en Plaza Holanda, en 2021” relató Russo.

Se atacó a ciertos valores del progresismo “poniendo a la ‘casta’ en el lugar que antes el kirchnerismo ponía al campo, Clarín, los militares, etc. y a veces acompañando con valores del liberalismo, eso de cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera: ésa fue a base del discurso , se trabajó mucho en esos puntos en las redes y en la campaña 2021: romper esa polarización y que haya otra” destacó Russo.

El consultor se distanció del espacio luego de las elecciones legislativas, sobre todo el corrimiento del Partido Libertario del centro de la escena y el ingreso de otros actores al espacio, sobre todo algunos ligados a la política tradicional, que se acercaron para la campaña nacional 2022.

“Ése fue uno de los errores míos, yo pensé que tras esas legislativas se agotaba el discurso anti-casta, pero evidentemente se sostuvo. Fijate que de hecho no hubo cambios en el discurso de Milei desde el 2021 para acá: si tomás todo lo que planteó en Plaza Holanda y escuchás lo que dice hoy es lo mismo: lo que sucedió fue que en el país hubo una degradación social, caída en los ingresos de todos los sectores, pauperización, etc. Lo más probable era que la polarización de ‘ellos contra nosotros’ se mantuviera intacta”, sostuvo el consultor.

Para Russo, en estas PASO la principal fuente de votos del libertario no fue, como piensan muchos, de Juntos por el Cambio sino del peronismo-kirchnerismo.

“Creo que en las principales fuerzas están medio ‘grogui’ todavía y no entendieron la lógica de construcción de los espacios. Juntos alcanza a un elector al que ni Milei ni UP llega: ese elector grande, conservador, equilibrado, antiperonista. Ése elector es muy de Juntos. En los jóvenes, sí se repartió más el voto. Del 24% que perdieron las grandes coaliciones, 21 puntos son de kirchnerismo o peronismo y apenas 3 ó 4 de Juntos. La realidad es que el 87.5% de los votos que se repartieron en las PASO eran antes del oficialismo”, sostuvo.

Giro del populismo discursivo

“Los sectores kirchneristas nunca pensaron que a Javier lo votarían en la periferia más profunda, los sectores más postergados. Y el de Milei fue mayoritariamente un voto periférico. Vos abrías mesas en el oeste neuquino, en el norte de Roca y ganaba Milei. Yo soy de Bahía Blanca, y me sorprendí de cómo Milei sacó más votos en el Oeste de Bahía que en el rectángulo mágico del centro, que es donde votan en general las clases medias de la ciudad. Eso es porque él hace un giro al populismo de izquierda y lo lleva a un populismo de derecha, variando todos los tópicos que fueron hegemónicos durante todos estos años y llevándolos a otro lugar . De la primacía del Estado: ‘el estado te cuida, el estado te ayuda’ pasamos al ‘Estado que te traba todo’. El pibe de 17 , 18 hasta 35 años te dice: yo todavía no necesito salud gratis, a los que estudian les va mal, entonces…”

Ganar y gobernar

Para este estratega electoral, el problema es que este discurso es muy efectivo para ganar elecciones, pero no tanto para gobernar. “Como herramienta electoral el populismo de derecha te diría que hoy es imbatible, sintoniza con un clima de época que hoy existe en el mundo, como dice Steve Bannon, que fue el jefe de estrategia de Donald Trump”, señala.

Y plantea el problema en términos futboleros. “Yo soy muy bilardista: ganar no es lo más importante, es lo único que importa. Cuando vos ganás la Copa del Mundo, no importa el sistema, a vos te dan la Copa FIFA y sos campeón del mundo y no hay más nada. Pero en política, cuando a cuando vos te eligen presidente, recién ahí entrás a la Rosada y empezás a gobernar. Tenés que desarrollar acuerdos, porque ahora vos ya sos parte de ese ‘ellos’ que atacaste” señala.

En un hipotético triunfo del libertario se produciría una contradicción, agrega. “Si gana Milei ¿que es lo que viene? Él gobernando ya pasa a ser parte del sistema. Y va a decir: ‘ellos no me dejan gobernar, ellos no me dejan sacar la dolarización’, que sería la estrategia lógica de cualquiera que entra con minorías. Y eso te lleva a tensionar las instituciones republicanas al máximo, hasta el final. Aunque hay diferencias, fue lo que pasó con Trump, con Bolsonaro, con Bukele”.

Como pronóstico electoral, Russo considera que Javier Milei, por resultados y característica de sus electores, ya está en balotaje. “Ningún candidato va a alcanzar más del 40% de los votos y la diferencia de 10 y es probable que ninguno alcance más del 45%, en las generales. Lo más probable es que Javier esté por encima del tercio de los electores, con lo cual técnicamente es muy difícil, que esté afuera del balotaje”, concluye. Y que su rival podría salir de cualquiera de las otras dos coaliciones, Patricia Bullrich o Sergio Massa.

El “porteñocentrismo” político, un debate que crece en el país

Como consultor político que ha trabajado tanto en las provincias como a nivel nacional, Mario Russo coincide en que en estos comicios hubo una buena cantidad de votantes que mostraron su fastidio por las decisiones políticas, a menudo inconsultas, que se toman en la zona metropolitana (AMBA), que tienen luego efecto en sus territorios.

Considera un problema que todos los candidatos a presidente, excepto el cordobés Juan Schiaretti, provengan del ámbito porteño o del conurbano bonaerense, ya que históricamente “los mejores presidentes han sido los nacidos en el interior”, señala.

“Hay muy pocas posibilidades de que a Argentina le vaya bien con un porteño gobernando. Cualquier candidato que quiera hacer una buena elección tendría que ‘desporteñizarse’ y tener una mirada ultra federal, porque creo que es uno de los conflictos que se vienen: el interior contra el AMBA. En los últimos años, vemos que el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras cuatro años, es candidato ‘natural’ a presidente, eso antes no era normal. Yo estuve en Río Negro y Neuquén y a mucha le hace ruido “che, por qué de todos los candidatos a presidente hoy el 90% son porteños ? Un porteño gobierna en Nación y en la provincia de Buenos Aires ”, agrega.

“Sin importar ideologías, Larreta, Bullrich, Bregman, Moreno, todos son porteños, y Massa del AMBA. No es casualidad, hay un sistema de poder que está hecho para que tipos del AMBA terminen decidiendo no solo el presidente, sino todo lo que pasa en el resto del país”.

Pone como ejemplo que “un hecho de inseguridad en Lanús definió que no hubiera cierre de todas las campañas. Vos pensá que si matan a una persona en Roca, habrá conmoción en la ciudad y quizás en la provincia, pero no en el país. En el AMBA sí porque te caen todos los medios arriba del tema. El porteñocentrismo a partir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires está generando mucho malestar. No digo que vamos a volver a l tiempo de Juan Manuel de Rosas , pero si que es un problema grande que va a influir en la política” , dice.