La Feria del Libro respondió a la cancelación de Milei: «Dicen que somos violentos, hostiles»

El presidente Javier Milei sorprendió este mediodía al anunciar que suspendió su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. «Hay intención de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento», aseguró durante una entrevista radial.

Como era de esperar, desde la organización salieron a responderle. “Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos…” lanzó Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, la entidad que organiza la Feria del Libro, al ser consultado por el medio Infobae.

Vaccaro contó que, sin embargo, hasta este martes las conversaciones entre Presidencia y la Feria se desarrollaron sin problemas. “Ayer estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo”, explicó.

En diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq, Milei sostuvo: “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”. La presentación estaba prevista para este domingo 12 de mayo.

“Fuimos claros, queríamos que el presidente viniera”, dijo Vaccaro. “Pero habrán evaluado que no les convenía… hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada… no es fácil”.

La Fundación se sorprende por la manera en que ocurrieron las cosas pero también se veía venir la decisión: “Ayer tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP…”, se burla Vaccaro. “Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere”.

Feria del Libro de Buenos Aires: las críticas a Milei en el arranque

El jueves 25, en la apertura de la Feria del Libro, hubo muchas críticas a las políticas del gobierno. Se subrayó la ausencia de los tradicionales stands de Nación en el evento y también se apuntó a resoluciones vinculadas a la cultura y al sector del libro.

“No al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine (INCAA)”, dijo entonces Vaccaro. Que de arranque planteó: “Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia.” Desde el público lo aplaudieron fuerte.

Con información de Infobae