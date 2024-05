Patricio Giusto: “Los alineamientos automáticos que promueve Milei hoy no dan beneficios”

Pregunta: ¿Cómo está la situación entre China y Estados Unidos en esta disputa que mantienen por el predominio global?

Respuesta: Lo que estamos viendo es un relativo apaciguamiento en cuestiones críticas de la relación bilateral entre China y Estados Unidos, por ejemplo se reactivó el diálogo militar bilateral que estaba suspendido desde el 2022, cuando Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes viaja a Taiwán , cuando la relación se tensó mucho. Pero eventos internacionales, como la desestabilización generalizada a nivel global con conflictos que se complican en Ucrania y Medio Oriente, sumadas a cuestiones internas de ambos países, como a la tensa campaña electoral en Estados Unidos y China con algunos problemas importantes en su economía doméstica, los han hecho considerar que lo mejor es no escalar. Ahora bien, el epicentro de este conflicto, que es la disputa económica y tecnológica, se sigue acelerando y profundizando.

P: Se refiere a las medidas tarifarias que tomó EE.UU.

R: Si, tarifas del 100% para los autos eléctricos, del veintipico por ciento para paneles solares, semiconductores, acero, aluminio… una serie de productos e insumos chinos que Estados Unidos ataca fuertemente. Acá se está dando una paradoja: de alguna forma Joe Biden no solo mantuvo sino que profundizó todo lo que hizo Trump, después de haberlo criticado tanto. La dinámica de la campaña electoral lo está empujando a ponerse más duro con China. Algo que preocupa mucho a China de Trump es que dice que Biden está siendo demasiado débil y va a hacer mucho más. Así que la cuestión tecnológica se sigue complicando y la expectativa está puesta en ver qué hace China: si responde con más tarifas, si aumenta subsidios o si insiste en la negociación. Algún tipo de respuesta va a dar.

P: ¿Por qué toma estas medidas ?

R: Estados Unidos está acusando a China de sobreproducir, inundando los mercados de productos que le sobran. Pero lo concreto es que, en el caso de los vehículos eléctricos, en volumen, calidad y precio no hay competencia. La mayor empresa de vehículos eléctricos de China, que ya superó a Tesla, lanzó una nueva pick-up eléctrica que se llama Shark (tiburón), que es un modelo hecho especialmente para México, porque allí no se aplican las tarifas estadounidenses, es un gran mercado y está al lado de los Estados Unidos. Ni Tesla ni nadie pueda competir con China en eso, por eso Elon Musk viajó hace dos semanas a China para tratar de tratar de reposicionarse en el mercado chino. La situación es que se apacigua un poco lo militar pero se profundiza el conflicto en lo tecnológico. Gane quien gane en Estados Unidos la dinámica es de más conflicto en ese plano.

P: ¿Cómo repercute en nuestro continente esa geopolítica? Recuerdo la visita de la generala Laura Richardson y todo lo que se produjo alrededor de la estación China en Neuquén.

Perder la oportunidad de entrar a los Brics fue un error garrafal. Ahora, si querés entrar, estás a la cola de treinta y pico de países. Patricio Giusto, analista internacional.

R: La disputa ya está acá en la región. A nosotros nos involucra por ejemplo con el tema del litio, el mineral clave para las baterías de los autos eléctricos eléctricas, laptop, celulares…La visita de Richardson tuvo la novedad de que habló de minerales críticos, es decir la cuestión de los minerales críticos entró en la agenda del Comando Sur. Claramente estamos metidos en el epicentro de ese conflicto

P: En estos momentos hay proyectos de inversión en litio tanto de China como de Estados Unidos.

R: Sí. Pero en lo concreto, más allá de lo que hablaron Milei y Musk y sus promesas, vos tenés unas 78 empresas chinas que están invirtiendo en minería en Argentina, algunas australianas, una coreana, una alemana y por ahora de Estados Unidos poco y nada. Vamos a ver si este realineamiento de Milei con EE.UU. y las promesas de Musk se traducen en más inversiones en ese sector. Las empresas estadounidenses todavía están muy expectantes de ver qué pasa con este experimento liberal, en cambio desde China ya están apostando desde hace tiempo. Están dispuestas a seguir invirtiendo, seguramente con más prudencia porque Milei claramente no ve a China como un aliado, todo lo contrario. Así que los estadounidenses por la incertidumbre y los chinos por la postura confrontativa de Milei, tienen más prudencia que otra cosa.

P: ¿Cómo ves el protagonismo de la de La VI Flota de Estados Unidos en la región, que pasó de ser eminentemente militar hacia otras cuestiones estratégicas?.

R: El Comando Sur se funda ya por los 60 en el marco de la Guerra Fría y nunca fue muy importante, porque Latinoamérica para Estados Unidos siempre fue una zona relativamente controlada más tranquila. Ahora claramente EE.UU. ha revalorizado la importancia del Comando Sur, justamente por la mayor presencia de China. Richardson puede decir que viene acá a hablar de cooperación y un montón de cosas, pero el tema número uno que les importa es ver cómo contienen el avance de China en la región, que consideran una amenaza en algunos sectores estratégicos. Se produce lo que yo llamo la securitización de la minería. Ahora cada vez que hablemos de minería tenemos que tener en cuenta que este tema lo ven desde Washington en términos de su agenda de seguridad nacional. Esto es tiene un impacto muy grande y los chinos lo siguen viendo como cooperación económica.

P: ¿Y en medio de este ajedrez geopolítico, cómo ha sido la política exterior argentina? En el gobierno de Alberto Fernández estuvimos por entrar en los BRICs, luego Milei nos retira y ahora hay un alineamiento casi automático con Estados Unidos.

R: Yo considero bastante lamentable la política exterior. Teníamos una gran oportunidad. En el kirchnerismo había una posición muy ideológica que no nos trajo muchos beneficios, pero ahora se hace un viraje ideológico hacia el otro extremo con un a lineamiento total que incluso supera las famosas relaciones carnales de Carlos Menem, que se dan en un momento específico donde había una clara supremacía de Washington tras la caída del Muro. Aún así Menem viajó tres veces a China, su postura no dejó de tener un enfoque pragmático. Que la ideología sea la base de tu política exterior no lo hace ningún país inteligente del mundo. Ninguno se abraza como lo hacemos hoy con Estados Unidos e Israel. Los alineamientos totales como los que promueve Milei no traen beneficios, sobre todo si sos un país vulnerable y mediano como el nuestro, agravado por la crisis en la que estamos, yo lo considero un error .

El hallazgo de petróleo en la Antártida (que anunció Rusia) tiene una importancia geopolítica fundamental, superlativa. Es lamentable que Argentina no reaccione». Patricio Giusto, analista internacional

P: ¿Como lo fue el viaje de Milei a España?

R: Milei viajó para meterse en la política interna de ese estado, apoyando un partido de la oposición, sin agenda oficial . Me suena a populismo del otro extremo y no creo que nos traiga beneficios, igual que las actitudes contra China. Es un socio fundamental, habría que privilegiar no solo la relación con China sino con otros países también. Este alineamiento no lo veo como algo positivo.

P: ¿Cómo actúan otros países de la región?

R: Con pragmatismo, porque se abren oportunidades. Uruguay es un país pequeño, pero se las arregla para balancearse entre dos gigantes y lo logran: las relaciones con China para ellos son súper beneficiosas, con superávit comercial, que nosotros no tenemos. Tienen planes de cooperación y un montón de planes de inversiones con Estados Unidos, excelentes relaciones. Las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay no se vieron afectadas, con Chile pasa lo mismo. Milei no está en esa sintonía, pone a la ideología por encima de todo. Por ejemplo, el tema de los BRICS. Si a vos no te gusta por que están Irán y Rusia, bueno enviás a un funcionario de segundo nivel, pero perder la oportunidad de estar ahí adentro para mí fue un error garrafal. Ahora si quieres volver a entrar te tenés que poner a la cola de treinta y pico de países. Ahora los BRICs, por ejemplo anunciaron un crédito importante a Brasil por las inundaciones. El BNDES es un banco enorme cuyo principal financista es China pero el resto de los países también contribuyen, sería muy importante acceder a esas líneas de financiamiento. Nosotros quedamos afuera y ahora Caputo regatea si el BID nos pasa un pedacito de sus créditos para engordar las reservas. También es un error rechazar el swap con China. ¿Por qué vas a cuestionarlo si ya lo tenés?

P: Por último, cómo analiza la noticia sobre el hallazgo de petróleo en la Antártida? ¿tiene consecuencias geopolíticas?

R: Rusia tenía información sobre el hallazgo de petróleo en la Antártida y eso tiene una importancia geopolítica fundamental, superlativa. En primer lugar es lamentable que Argentina no reaccione. Argentina le pide una explicación a Rusia y Moscú da una respuesta, diciendo que sí, que efectivamente tienen ese hallazgo, pero que no es de ahora. El dato se filtra porque surge de un debate en el Parlamento inglés (porque el Reino Unido también considera propias esas tierras) y trasciende en la prensa británica. Hay siete países que tienen reclamación soberana en la Antártida, uno de ellos es la Argentina, y muchas son reclamaciones superpuestas. Está por vencer el Acuerdo Ambiental y un poco más adelante el Tratado Antártico, hay que renegociar y no ha habido avances, las posturas son muy duras y eso no es bueno para Argentina. Este es un dato muy importante porque al certificarse este hallazgo petrolero el interés es creciente del resto de los reclamantes. La discusión sobre el futuro Tratado Antártico es crucial, hoy por hoy solo se permiten investigaciones científicas, turismo de manera limitada y nada más. Se supone que Rusia descubre esto en una investigación científica, no en una exploración económica petrolera, pero bueno, sería interesante ver si esto fue así o no. Nosotros estamos hoy muy limitados de recursos para poder tener la presencia que debiéramos tener en la Antártida.

Perfil: Experto en las relaciones entre China y Argentina

Patricio Giusto es consultor político, master en Estudios Chinos y profesor visitante en la Universidad de Zhejiang. Es docente en las universidades Católica (UCA) Nacional de La Plata y UNDEF. Es Director DP del Observatorio Sino Argentino. Actualmente es candidato Doctoral en Estudios Internacionales por Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).