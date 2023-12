Remo, el Senador…

REMO COSTANZO foto marcelo ochoa

En la antigua Roma, los senadores eran los servidores públicos más experimentados de la ciudad, amén de pertenecer a la aristocracia y casi la mayoría había transitado una sucesión de distintos cargos políticos. No fue el caso de Remo Costanzo, que fue concejal, intendente, legislador provincial; algo así como el “cursus honorum”. Si había ocupado cargos gubernamentales, y una carrera política que le dio la oportunidad de demostrar en demasía, capacidad en el ejercicio de su desempeño.

Cuando me aprestaba a publicar esta nota, atenta al 90 Aniversario de su natalicio (29 de Noviembre de 1933 en Viedma) sucede el imprevisto accidente de “su cadera” y en esas visitas le cuento de mi supuesta publicación, me señala un papel sobre la mesa de luz del sanatorio y me pide lo lea en casa, algo que estaba preparando para enviar a distintas personas…

Días después le devuelvo su escrito con datos biográficos y una parte de su accionar del que tomé algunos datos. Esta nota, producto de mis propias reflexiones, de varios años de haber militado en su grupo pero, sobre todo trabajar a la par de un hombre inteligente, “lavoratore” incansable, con un cerebro disciplinado, sumamente comprometido con la función asumida.

Advierto que conserva intacta su memoria y disciplina de leer, escribir y el consabido “te voy a dictar un día de éstos”, como lo hacía durante los casi ocho años de trabajar muchas horas al día, en la parte política. Muchas veces Eduardo Bauzá le decía: “cuando alguien te critique, pregúntale cuantas horas trabaja por día …”

No alcanzó a dictarme, diría que la Navidad lo llevó, no para morir sino para renacer y volver hecho recuerdos y anécdotas, obstinaciones, broncas y también sentido del humor y porque no decirlo; generosidad para unos cuantos y muchos …

Su biografía

Como la mayoría, su niñez, adolescencia y juventud transcurrió entre la escuela y el deporte. Cursó los estudios primarios en la Escuela Normal Mixta y los secundarios en el Colegio Nacional de Viedma.

La práctica del fútbol y el básquet en el Club Villa Congreso, integrando la primera división en ambas disciplinas, le dieron sentido de pertenencia y compromiso con “Villa”, el Club de sus amores que lo tuvo doce años como presidente, pudiendo concretar durante ese tiempo importantes obras de infraestructura deportiva junto a la Comisión Directiva.

En La Plata se recibe de escribano, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En la década del ’50, milita en Avanzada Reformista y en el Centro Rionegrino de dicha ciudad. En el año 1956, en comicios en su facultad, es elegido delegado estudiantil ante el Consejo Académico. Comparte actividad con Nilda Curotto de la ciudad de Paraná y Roberto Cardín, otro rionegrino de la ciudad de General Roca.

En 1958 de regreso en Viedma, es designado Director General de Minería del gobierno de Edgardo Castello. Durante este tiempo desarrolla su carrera profesional como Titular del Registro N° 3 de Carmen de Patagones.

Ya se lanzará de lleno a la actividad política, siendo partícipe y testigo de los primeros años del estado rionegrino desde el punto de vista institucional.

Participación política

Se suma al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), entabla fluida relación con Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio, Marcos Merchesqui y otros dirigentes nacionales de ése tiempo. En 1962 se alejó de la función pública tras el golpe que derroca a Arturo Frondizi y a Castello, obviamente.

Cinco años después, Costanzo renunció al MID y en 1968 comienza su militancia en el justicialismo. El 1973 lo conocí en sendos actos en Maquinchao y Los Menucos, en aquélla histórica campaña que consagra a Mario Franco gobernador de Río Negro. Tras el triunfo del peronismo y la asunción del nuevo Gobierno, Costanzo es designado Secretario de Planeamiento de la provincia, allí elaborará el valioso Plan Trienal Provincial 1974-1977.

En 1983 impulsó la creación de la Corriente de Opinión Interna (COI) del PJ rionegrino que presidió durante diez años. Junto a los dirigentes nacionales Carlos Menem, Antonio Cafiero y Carlos Grosso formó parte de la Renovación Peronista. Presidió el Partido Justicialista en Río Negro y fue secretario de Finanzas del PJ a nivel nacional.

Desde la Corriente de Opinión Interna del PJ, se concretaron varios congresos regionales y se promovió la creación del Ente de Desarrollo para la Línea Sur, proyecto presentado en la Convención Constituyente de Río Negro por el Justicialismo, votado e inserto en la Constitución de Río Negro.

Fue tres veces candidato a gobernador y dos veces elegido senador nacional por Río Negro, su provincia natal. Siendo senador y ejerciendo la presidencia del PJ rionegrino promovió y realizó una verdadera integración a nivel político, partidario e institucional en el sentido de estar en permanente contacto con las distintas realidades provinciales y los ocho circuitos electorales.

Innumerables gestiones

Las permanentes reuniones (tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires) de intendentes, legisladores y productores de las diversas regiones, permitieron llevar inquietudes y gestionar soluciones ante los distintos organismos nacionales que mantenían fluido contacto y presencia en la provincia.

Se creó en el seno del Partido la “Biblioteca Arturo Jauretche”, inaugurada con la presencia del senador Cafiero, enviándose más de 400 volúmenes a cada localidad.

Realizó gestiones en favor de distintas regiones y no dudó en trasladar cuando fue necesario el cuerpo entero de intendentes y el bloque de legisladores provinciales a Buenos Aires y realizar jornadas de trabajo con la presencia y participación de todo el gabinete nacional y secretarios de entonces. También se hizo presente en Viedma el Gabinete Nacional encabezado por el Ministro de Economía, Roque Fernández.

Promovió la vida y la gestión cultural a través de la Fundación Proyecto Sur, entidad que fundó y presidió, contando con el acompañamiento de diversas personalidades de la vida política y social (deportiva y cultural) de la provincia de Rio Negro. El accionar de la Fundación, estuvo siempre orientado a reafirmar y preservar la identidad rionegrina, el patrimonio histórico, el desarrollo de sus polos y regiones productivas.

Artistas de distintas disciplinas, escritores nacionales y regionales participaron de eventos organizados por esta institución, se formó un importante coro dirigido por el prestigioso músico y director Damián Sánchez.

La Fundación Proyecto Sur, gestionó, facilitó, promovió y alentó múltiples expresiones artísticas, permitiendo a su vez, el surgimiento y reconocimiento de nuevos valores que dieron vida a un verdadero movimiento cultural. En el plano deportivo, la fundación organizó los Juegos Infantiles Evita, con la participación de cientos de niños rionegrinos a lo largo y ancho de la provincia, en verdaderas jornadas de integración comunitaria.

Tal como decían varios de sus pares, Remo fue un gran orador, puntilloso, detallista: nada dejaba al azar, desde sus escritos hasta el armado de una conferencia, una reunión o una cena, con militantes barriales o grandes personalidades. Incursionó en el periodismo mediante una radioemisora y la Revista El Medio. Gran lector, interesado en todos los temas Remo Costanzo ha producido escritos, documentos y libros relacionados a la importancia de Viedma como Capital Histórica de la Patagonia, a la actualidad de las regiones productivas y a las figuras fundantes de la región.

Entre ellas podemos citar: “Viedma, Historia de una identificación”, “Historia Social y Económica del Valle Inferior del Rio Negro”, “Desarrollo Integral del Eje Viedma-Patagones-Guardia Mitre” “Viedma, Histórica Capital “ el, “Mi Tarea en el Senado de la Nación”, algunas publicaciones producto de distintos Seminarios realizados por la Fundación Proyecto Sur. Escritos diversos referentes al potencial y futuro minero y turístico de la costa atlántica rionegrina entre otros. Tramitó ante el Vicegobernador Pesatti la reimpresión del Proyecto del Plan Trienal de Gobierno (1974/1977) de su autoría, que comenzara a ejecutarse durante el gobierno de Mario Franco.

Tal como él decía “no tenían otro interés que reforzar la identidad viedmense y regional a través de ejes temáticos esenciales como: la capitalidad, la educación, el riego sistemático y el turismo “.

*Diplomada en preservación del Patrimonio Natural y Cultural (UBP)