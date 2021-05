Decomisaron 400 kilos de carne de ciervo, jabalí y conejo en San Martín de los Andes

Decomisaron ayer 400 kilos de carne de ciervo, jabalí y conejo en tres allanamientos que se realizaron en forma simultánea en San Martín de los Andes. Desde la Policía se informó que hay una persona de 35 años demorada y que se secuestraron elementos vinculados con la caza.

"Al no contar con la documentación que avale la procedencia de esos productos, no se puede determinar sino es o no producto de la caza furtiva", señaló Lucia Redondo, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas.

En declaraciones a LU5 la funcionaria mencionó que en los procedimientos participaron personal de Fauna de Junín de los Andes y de San Martín de los Andes, bromatología de San Martín de los Andes, y la División Brigada Rural y de Abigeato de Junín de los Andes.. Se llevaron adelante en un ahumadero, una vivienda y en un campo a 20 kilómetros de la localidad.

"Hay que tener los papeles en regla. Y cuando se habla de productos y subproductos de la fauna, en el caso del jabalí, tiene que tener todos los exámenes de triquina", apuntó Redondo.

En ese sentido, comentó que la mayoría de los productos secuestrados fueron donados y se coordinó con la Municipalidad de San Martín de los Andes para que se dispusiera su distribución en los comedores de la localidad, "excepto la del jabalí europeo que no se pudo realizar las pruebas de triquina, por lo que fue incinerada".

Todo los procedimientos fueron en el marco de la Ley de Fauna y de la resolución de Caza Mayor.

La directora provincial de Áreas Naturales Protegidas expuso que desde marzo hasta la fecha, se llevaron adelante cinco intervenciones relacionadas con productos y subproductos de caza ilegal.