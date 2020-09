Denuncia que su tío con coronavirus murió porque no lo internaron en Cipolletti

Ariel López denuncia que su tío, Miguel Fuentealba, murió por no ser internado a tiempo. Como él es enfermero terapista, improvisó en su casa de Cipolletti una cama para realizar el tratamiento de oxigenoterapia, pero el hombre de 84 años falleció esta madrugada.

Ariel explicó que hace 11 días su tío fue diagnosticado con una angina, por lo que requería oxígeno. El servicio de salud domiciliario lo atendió, pero explicaron que debía ser internado para comenzar el tratamiento. En los hospitales no había lugar y en los centros privados lo rechazaron al escuchar que era un afiliado a PAMI porque priorizan a pacientes de menor edad, también por la falta de espacio.

"Yo no quiero lastimar a nadie, pero hubo una desidia de PAMI", resaltó Ariel. Al no conseguir lugar para que atiendan a su tío, decidió aislarse con él y tratar de atenderlo lo mejor posible en su casa. Aprovechó sus conocimientos y recursos como enfermero, a la vez que insistía con el pedido de internación.

Contó que, finalmente 10 días después del diagnóstico y con una denuncia penal de por medio, Ariel recibió un llamado de la directora del hospital de Cipolletti para que internen a Miguel. Sin embargo, un día después murió y a ese dolor se le sumó la indignación. El enfermero contó que esta mañana lo llamaron desde PAMI para pedirle el documento de su tío y, así, avanzar con el tratamiento.

Ariel aseguró que convertirá su dolor en lucha "para que no haya otro Miguel Fuentealba". No solo cuestionó a PAMI, sino también a las autoridades de Salud, a quienes las acusó de no ocuparse de los problemas previos a la pandemia y, durante estos seis meses, no haber tenido la capacidad para capacitar al personal y diagramar la atención correspondientemente.