Denuncian falta de leche en centros de salud y hospitales de Neuquén

La integrante del Foro en defensa de la Ley 2302, Marcela Lorente, denunció que "varios centros de salud y hasta hospitales de la provincia están desprovistos de leche" por lo que hicieron una presentación ante la defensoría de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente.

"Es un elemento primordial para la primera infancia", destacó. "El ministerio de Salud de la provincia tiene un programa que trata de la nutrición y acompaña a los grupos de familias excluidas en términos económicos y sociales, pero nos encontramos con este problema cuyas causas desconocemos".

Añadió que desde la defensoría 3, a cargo de Marcela Robeda, se presentó un escrito a la ministra Andrea Peve "y esperamos que tenga pronta resolución".

Lorente señaló que de las averiguaciones practicadas en un solo día "nos enteramos que son varios los centros de salud del interior y de Neuquén capital que desde hace un mes y más también, que no reciben leche".

En diálogo con Vos a Diario, por RN Radio 89.3, señaló que "desconocemos por qué está sucediendo, no manejamos el presupuesto".

"Nos dijeron que la provincia había recibido 16.400 millones de pesos en regalías. No sabemos qué destino tuvo este dinero, uno lo que puede ver es que el sistema de vacunación funciona muy bien, pero por otro lado los grandes paseos y plazas que no decimos que no deben hacerse, pero en este contexto de pandemia hay otras prioridades".

Enfatizó: "Nos alarma la carencia de leche y no sabemos cuál es el motivo. Cuando comenzó la pandemia veíamos venir esto porque ya la pobreza estaba instalada".

Dijo que desde el Foro "pedimos una política de conjunto, que convoquen a los ministerios de Salud, Desarrollo Social, de Niñez y Adolescencia, al Copronaf (Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia) que maneja el tema de nutrición, para poder hacer un plan acorde a las necesidades de nuestra niñez y adolescencia".

Índices de mal nutrición

Reveló que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), que en Neuquén tiene como directora a Paula Sánchez, "hizo un estudio sobre comedores y merenderos, y detectó que de 2 a 18 años, a nivel nacional hay 42,1% de niños, niñas y adolescentes que están mal nutridos, es decir, con bajo peso o con sobrepeso u obesidad. La provincia tiene 49%, está por sobre la media nacional".

"Respecto de la franja de 0 a 2 años, la nacional da un promedio de 28% y la provincia de 35%. Son muchos niños, niñas y adolescentes que están en situación de malnutrición".

Lorente reiteró que "instamos al gobierno provincial que prontamente pueda conformarse un espacio que se debata y se construya prontamente una política para revertir esta situación porque la malnutrición tiene efectos de por vida en las personas, afecta el sistema nervioso y a todo el organismo en general".

El foro de la 2302, recordó, surge desde el 2003 cuando en el gobierno de Jorge Sobisch se quiso cambiar la ley de los derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es una ley mentora de la legislación nacional. "Los adolescentes salieron a las calles a defenderla", recordó Lorente.

"No es divertido leer leyes, pero a medida que uno la conoce se va apropiando de lo que deberían tener las niñeces y adolescencias neuquinas para tener un buen porvenir, adecuado a la realidad de nuestra provincia que según las autoridades es muy buena. A partir de esto empezamos a gestionar la restitución de derechos".