Denuncian que arruinaron el piso del único gimnasio municipal de Bariloche con parquet

El piso parquet del gimnasio municipal 3 pintado completamente de verde sorprendió a la comunidad deportiva de la institución ayer. Un grupo de padres envió una nota al intendente Gustavo Gennuso y al subsecretario de Deportes, Carlos Arrative, pidiendo explicaciones por el sorpresivo cambio.

"Nuestros hijos son parte de la escuela municipal en diferentes disciplinas, tienen entrenamientos semanales y participan de partidos programados en torneos asociativos y amistosos. Hoy nos encontramos con un parquet pintado en su totalidad de color verde, cosa que imposibilita la práctica de los distintos deportes ya que borraron la demarcación la cancha", plantearon a través de una nota.

Patricia Masuh, madre de una jugadora de basquet, explicó que la pintura verde obedece al Campeonato Argentino de Futsal. "Lo que no entendemos es la forma. Esto es un club municipal donde se practican diversos deportes. De hecho, es el único con parquet. Si bien no estaba en buenas condiciones, no era para dejarlo peor", señaló la mujer.

"Queremos una explicación acerca de por qué se hizo -continuó la mujer- quedamos todos shockeados porque nos pasaron por encima a todos. No importaron los chicos. Sentimos que fue un atropello".

Arrative dijo en diálogo con radio Seis señaló que "el gimnasio 3 es el único apto para un evento de tamaña magnitud" y aclaró que "estaba en conocimiento del torneo pero no así de la pintura. La Liga tenía que cumplir con algunas reparaciones. Se han excedido y no creo que haya sido con mala voluntad" .

En la nota, los padres hicieron hincapié en el torneo de Futsal. "El torneo dura unos días y ¿después?, ¿qué hacemos y cómo recuperamos el parquet?, ¿cuántos días sin actividad vamos a tener?, ¿quién asume el costo de dejar el parquet como estaba?", preguntaron en una nota.

"Lamentablemente, agregaron en la nota, vemos vulnerados los derechos de nuestros hijos que deben soportar las decisiones inconsultas de un Estado Municipal ausente, que atenta contra el bien común de todos los contribuyentes, dando nuestras inequívocas de un total desinterés por la práctica deportiva en todas sus disciplinas".

Recalcaron que las reformas edilicias y el mantenimiento "se posterga sistemáticamente y en muchos casos, deben ser soportados a través de acciones propuestas por cada disciplina (para la compra de materiales didácticos, pedagógicos, reemplazo de tableros) con el impulso desinteresado de docentes, padres y deportistas".

Plantearon que "este episodio no puede quedar así, exigimos la remoción de la pintura y como consecuencia hidrolaquear o laquear nuevamente en parquet".