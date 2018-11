Copa Libertadores: ¿Cuándo se jugará la final entre Boca y River?

La Copa Libertadores ya tiene finalistas. Boca y River chocarán en una serie ida y vuelta para definir quien se queda con el trofeo más importante de Sudamérica, y se disputará un encuentro en cada cancha. Sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta que días.

Suena increíble para un certamen que desde el comienzo tiene su calendario estipulado, pero en este caso factores externos complicaron la habitual organización. Vale recapitular: desde un principio se fijó que los días 7 y 28 de noviembre se disputarían ambas finales de Copa.

Pese a ello, no está confirmado para nada que esas sean las fechas. Es que la realización de la cumbre G20 en Buenos Aires, a desarrollarse entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, complica todo. Básicamente, no habría efectivos de seguridad para la revancha; situación que tanto la Conmebol como la Aprevide consideran suficiente para que no se juegue.

Aún en un terreno puramente especulatorio, hay dos grandes posibilidades. La primera, y es hoy por hoy la que más terreno tiene, es que se juege en dos fines de semana con permiso de la Superliga. Esto significaría que los encuentros se disputen los sábados 10 y 24 de noviembre, en un horario inusual: a las 15:30. En este caso la intención es evitar terminar el partido muy tarde.

Por otra parte, también se considera la posibilidad de jugar la ida el próximo miércoles 7 y adelantar la vuelta una semana, al miércoles 21. Si bien sería lo más lógico considerando el calendario previo de Conmebol, en este caso sería casi imposible realizar el evento durante el día, y jugarlo a la tarde/noche implicaría un riesgo demasiado grande para un encuentro que tiene un riesgo inherente muy grande.

La única voz oficial, por el momento, fue la de Daniel Angelici; quien afirmó que “no creo que se juegue el 28”. Al mismo tiempo, el presidente de Boca deslizó que “no tendríamos ningún problema de jugar el sábado, el día que ponga la Conmebol”; por lo que crecen las chances de jugar las finales durante dos fines de semana.