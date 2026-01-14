Nico Vázquez contó cómo nació su romance con Dai Fernández tras años de amistad
Nico Vázquez acudió como invitado al programa A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Allí, el actor habló sobre el éxito de su obra teatral «Rocky» y sobre su romance con su compañera, la actriz Dai Fernández.
Nico Vázquez explicó por qué se animó a apostar al amor con Dai Fernández
Vázquez aseguró que la relación comenzó después de que la prensa los señalara: “Fue todo raro. Es todo tan raro. Ustedes nos señalaron antes de que algo sucediera. Nos hicieron ver casi, porque éramos amigos. Pasa lo que pasa toda mi vida, ¿no? Y después, dentro de todo lo que a mí me estaba pasando, que fue tratar de reiniciarme, encontrarnos de otro lugar. Entonces, para todos era como muy difícil imaginarlo porque somos muy amigos y ya teníamos una cotidianidad de tratarnos muy bien. Y en un momento, claro, era como bueno, ¿qué hacemos?”.
“Hicimos un viaje a Mar del Plata. Cuando volvimos, todos notaron que había como más confianza. Entonces, en un momento, nos miramos todos diciendo… ‘Che, chicos, ya está. Nos estamos conociendo, salimos a tomar algo’”, detalló el actor, que en 2025 terminó su relación con Gimena Accardi, después de 18 años de amor.
“Obviamente que no hubiera dado un paso, si no me importaba Dai, porque si te estoy diciendo que pasó de ser una compañera, después amiga, mi mejor amiga en los últimos tiempos, si no era algo que me pasaba en serio, no hubiera hecho nada”, agregó.
Vázquez llenó de elogios a su pareja: «La estoy pasando muy bien, me siento muy bien. Muy importante en mi vida. Es hermosa… es una artista maravillosa, una persona increíble. Yo lo pienso desde siempre, lo he hecho público siempre”.
“Me gusta compartir mucho la vida. Me gustan los atardeceres, pero me gusta más verlo acompañado al atardecer que verlo solo. Me gusta comer rico, me gusta más comer acompañado que comer solo. Y eso que soy un tipo que sé estar solo. Tengo mis momentos de soledad en el día, pero es tan linda la vida compartida”, detalló.
Por último, se refirió al vínculo con Accardi, que ya no es tan habitual como lo era antes: «Como seres humanos, nos vamos a amar toda la vida, vamos a ser familia toda la vida. Es el vínculo más importante de mi vida y ha sido algo y será siempre algo que no voy a poder olvidar ¿Y por qué debería olvidarlo? Lo recuerdo con una sonrisa… Me siento exitoso. ¡Dieciocho años! Dieciocho años de amor, dieciocho años de cosas jodidísimas que nos pasaron y siempre nos unía. Bueno, llega un momento que no te une algo más que tiene que ver con el día a día, y hay que aceptarlo”.
Comentarios