El INDEC estrena el nuevo plan para medir la inflación desde enero 2026: cómo funciona y qué cambia

Tras cerrar el 2025 con una inflación del 31,5% interanual y un 2,8% en diciembre, el INDEC jubila su vieja metodología. A partir de este mes, el organismo que conduce Marcos Lavagna medirá el costo de vida con una canasta de consumo actualizada: ahora, los servicios públicos y el transporte pesarán mucho más que la comida en el cálculo final.

Este cambio —que se terminó de pulir durante todo el 2025 con el aval del Ministerio de Economía— busca reflejar una realidad innegable: las familias argentinas hoy destinan una parte mucho mayor de sus ingresos a pagar la luz, el gas, el colectivo y el abono del celular que hace una década.

Quiénes ganan y quiénes pierden peso en el índice

El nuevo esquema de «ponderaciones» (cuánto influye cada rubro en el número final) altera el equilibrio del IPC. Lo que antes movía la aguja, ahora lo hará con menos fuerza, y viceversa.

El rubro Vivienda, electricidad y gas pega el salto más grande: pasa de representar el 9,4% al 14,5% del gasto familiar. Por su parte, Transporte sube al 14,3% y Comunicaciones (internet y celular) prácticamente duplica su importancia, llegando al 5,1%.

El rubro Alimentos y bebidas —el corazón de la medición histórica— baja su peso del 26,9% al 22,7%. También pierden terreno Indumentaria (cae al 6,8%) y Restaurantes y hoteles (baja al 6,6%).

Inflación 2026: ¿Por qué este cambio importa para el bolsillo?

Hasta ahora, si el precio de la carne bajaba, el índice general tendía a estabilizarse aunque las tarifas de luz subieran. Con el nuevo método, un aumento en los servicios públicos tendrá un impacto mucho más agresivo en la cifra de inflación que informe el Gobierno.

El INDEC aclaró que esto no generará «saltos bruscos» de un mes a otro, sino que busca evitar que el índice quede ciego ante los consumos modernos. Los primeros resultados con este sistema se conocerán a mediados de febrero, cuando se publique el dato oficial de enero.

El cambio se basa en la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero con ajustes realizados en 2025 para captar consumos post-pandemia. Es, en esencia, admitir que el país gasta más en conectividad y mantenimiento del hogar que en esparcimiento o ropa nueva.