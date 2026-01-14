Cris Morena lanzó un campamento musical en Uruguay: cómo será el retiro creativo y cuánto cuesta

Cris Morena volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar en redes sociales una propuesta tan original como fiel a su impronta artística de un “campamento musical” en Uruguay.

La iniciativa, impulsada por su proyecto Otro Mundo junto a Portal Bosque, generó un fuerte impacto y despertó todo tipo de reacciones entre el entusiasmo y la polémica.

La nueva apuesta de Cris Morena: un campamento musical en Uruguay para mayores de 18 años

Según detallaron los organizadores, el encuentro está pensado como “un retiro intensivo de creación musical en la naturaleza”, con la mentoría de Tomás Mayer Wolf y Andrés Rot, y la participación especial de la propia Cris Morena.

Durante cinco días, los participantes compartirán jornadas enfocadas en la composición, la improvisación, la producción musical y la exploración creativa, en un entorno natural que busca funcionar como disparador artístico y espacio de comunidad.

La primera edición se realizará del 21 al 26 de febrero en Uruguay y está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años con experiencia previa en música. El acceso no es libre, ya que se requiere un proceso de aplicación que incluye formulario, video de presentación y audición.

En cuanto a los costos, la inscripción tiene un valor de 1500 dólares e incluye alojamiento en habitaciones compartidas, comidas y todas las actividades del retiro, aunque no contempla pasajes ni traslados.

Existe además la posibilidad de alojarse de manera individual por un adicional de 500 dólares. Con esta propuesta, Cris Morena apuesta una vez más a su histórico vínculo con la música y la formación artística