El Pipi avisa: “Vamos a pelear hasta el final”

San Lorenzo está a 13 puntos de Boca, con un partido menos, pero su ídolo, Leandro Romagnoli, no piensa bajar los brazos. Con chances de ser titular mañana ante Olimpo, el Pipi avisó: “Vamos a pelear hasta el final”.

“Me siento bien físicamente y, si no me toca, seguiré apoyando al equipo en el lugar donde me toque estar”, comentó el Pipi.

A priori, reemplazaría al lesionado Fernando Belluschi (sufre una tendinopatía en el tendón rotuliano y quedó descartado) y, con 37 años, está ante una buena chance. “Puede ser que tenga la oportunidad de jugar, lo decidirá el entrenador (Claudio Biaggio), sería lindo jugar el día de mi cumpleaños siendo local, con mi gente”, se ilusionó.

“Lo importante es que gane San Lorenzo, después va a haber un parate (por la fecha FIFA, donde la selección jugará dos amistosos). Nuestro objetivo es pelear hasta el final, esa es la idea”, insistió Romagnoli en conferencia de prensa.