Habló el relacionista público que quedó vinculado al escándalo

Leonardo Cohen Arazi, quien quedó involucrado en el escándalo después de confirmarse una denuncia sobre la existencia de una organización que se dedicaba a la prostitución de jugadores de las inferiores del club Independiente, reconoció que “soy un perejil”.

El representante y amigo de varios famosos sostuvo que no tiene nada que ver con la causa y que quedó involucrado debido a la relación que mantenía con uno de los jóvenes que denuncian haber sido abusados.

La información acerca de los dichos de Cohen Arazi surgió en el programa Los Ángeles de la Mañana. La panelista Andrea Taboada se contactó con el RRPP y contó que se quebró al hablar del tema. Incluso, comentó que mencionó terminar con su vida en el caso de quedar detenido.

“Lloró al hablar del tema y está muy preocupado por la salud de su madre. Su papá falleció hace poco, le preocupa su familia, pero insiste con que la vinculación fue por unos mensajes que encontraron con uno de los chicos denunciantes”, sumó Taboada.

Por último, afirmó la panelista que Cohen no está prófugo y que le aseguró que se presentará ante la Justicia las veces que sea necesario. Ahora no está en su domicilio y que cuenta con la contención de amigos que no son del ambiente.

De todas maneras, el RRPP no se refirió a las acusaciones que recibió por parte de ex participantes del reality Gran Hermano. Marian Farjat, Yasmín Farjat y Ainelén Thevenón aseguran haber recibido propuestas por parte de Cohen Arazi para prostituirse.