A poco más de un mes del cierre de la licitación, La Pampa sigue sin interesados en El Medanito

El área El Medanito aporta más de un tercio de la producción petrolera pampeana y cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.

El proceso licitatorio del área hidrocarburífera El Medanito, ubicada en 25 de Mayo, atraviesa una etapa sin señales alentadoras: hasta el momento, ninguna empresa adquirió el Data Room necesario para evaluar una eventual participación en la licitación pública nacional e internacional impulsada por el Gobierno de La Pampa. El plazo para comprar ese paquete de información vence el 9 de febrero de 2026, la misma fecha prevista para la apertura de sobres.

La licitación fue convocada formalmente mediante el Decreto N.º 2628/25, luego de que el Ejecutivo provincial cumpliera con los requisitos fijados por la Ley N.º 3620. La publicación del Pliego de Bases y Condiciones, disponible desde el 9 de diciembre en el sitio oficial de la Secretaría de Energía y Minería, dio inicio al proceso, en línea con la política del gobernador Sergio Ziliotto de sostener la producción hidrocarburífera y preservar el empleo.

El Data Room está disponible desde el 10 de diciembre de 2025, tiene un costo de 15.000 dólares y su acceso se habilita una vez acreditado el pago y firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad. El pliego establece una concesión por 25 años, que comenzará en junio de 2026, con un esquema de regalías móviles que oscila entre el 15% y el 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares, destinado a la construcción de un parque fotovoltaico, y la obligación de que al menos el 80% de la mano de obra sea pampeana, con prioridad para habitantes de la localidad.

Como paso previo, se constituyó la Mesa de Trabajo creada por el Decreto N.º 1286/24, que actúa como Comisión de Precalificación y Preadjudicación. Ese ámbito técnico-institucional elaboró el pliego, que contempla inversiones mínimas obligatorias, un esquema de regalías diferenciadas, el bono de ingreso al área y las garantías exigidas al futuro concesionario.

La incertidumbre que rodea la licitación

En paralelo, Pampetrol SAPEM avanzó con la conformación del Data Room técnico, adjudicado a una firma especializada. Allí se reunió información histórica de producción, datos de instalaciones y registros geológicos, ambientales y legales. Ese material fue puesto a disposición de la Comisión y de los potenciales oferentes, bajo estrictas condiciones de confidencialidad y acceso equitativo.

Otro de los requisitos cumplidos fue la presentación del Informe Final de Impacto Ambiental del área, cuyo plazo vencía el 31 del mes en curso. El documento, compuesto por siete tomos que totalizan 3.064 fojas, fue entregado a las autoridades provinciales y se encuentra en etapa de evaluación, conforme a la Ley N.º 2675. También fue incorporado al Data Room.

Actualmente, El Medanito es operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), concesionaria desde 1992, mientras que la estatal Pampetrol participa como socia con el 20% desde hace una década. Se trata del principal yacimiento petrolero de La Pampa: cuenta con unos 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción provincial y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales.

En este contexto, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, advirtió que PCR no tendría previsto presentarse a la licitación ni solicitar una prórroga en caso de que el proceso quede desierto. “La intención de la empresa es irse. Manifiestan que en las condiciones en que salen los pliegos no van a participar y que tampoco tienen intenciones de continuar con una prórroga si la licitación queda desierta”, afirmó en declaraciones a Dariotextual.com.

Rucci señaló que el impacto no se limitaría a El Medanito, sino que alcanzaría a otros yacimientos convencionales operados por PCR en la zona. Según estimó, la situación involucra a unos 400 trabajadores, con el contrato vigente hasta junio de 2026.

El escenario ya genera preocupación en 25 de Mayo, la empresa comenzó a advertir que, con un precio del crudo por debajo de los 60 dólares, costos operativos en alza, yacimientos maduros y producción en declive, sumado a un esquema de regalías que ronda el 35%, la situación se vuelve “dramática” para sostener la operatoria hasta el final de la concesión. En ese marco, analiza una reorganización que podría incluir la desvinculación de al menos 100 trabajadores.

Desde la firma sostienen que las condiciones actuales hacen “insostenible” mantener la actividad hasta junio de 2026, en un área que paga las regalías más altas del país, variables según el valor del crudo. Aunque oficialmente PCR no confirmó si competirá en la licitación, en el sector petrolero se da por hecho que presentará una oferta. A fines de 2024, la empresa había explorado sin éxito la posibilidad de obtener una prórroga por 10 años con regalías del 20%.