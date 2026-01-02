Vacaciones en auto: calcular el gasto en combustible y cómo gastar menos para viajar este verano 2026

El viaje empieza antes de arrancar: calcular el consumo de nafta se volvió una parte clave de la planificación de las vacaciones de verano 2026.

El verano no empieza cuando se arma el bolso, sino mucho antes: cuando se saca la cuenta. En la Argentina de 2026, donde cada decisión de consumo se mide con lupa, el costo del combustible aparece como uno de los factores determinantes al momento de definir si el viaje es posible, hasta dónde y por cuántos días.

Con precios actualizados tras la aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y una demanda turística que vuelve a concentrarse en los grandes corredores viales, Costa Atlántica, Patagonia y Norte argentino, calcular de antemano cuánto se va a gastar en nafta dejó de ser una recomendación y pasó a ser una necesidad.

Viajar en vehículo propio continúa encabezando las preferencias. La flexibilidad, la autonomía y la posibilidad de moverse sin depender de horarios ni tarifas externas sostienen esa elección, especialmente en trayectos largos. Pero esa libertad tiene un costo que, si no se anticipa, puede desordenar todo el presupuesto de las vacaciones.

Viajar en auto: la opción más elegida, pero no la más barata

Según relevamientos del sector turístico y de consumo del diario Perfil, el gasto en combustible puede representar una porción significativa del presupuesto total del viaje, en especial cuando se trata de recorridos extensos. La nafta no solo impacta en el traslado principal, sino también en los movimientos internos, excursiones y traslados diarios una vez en destino.

Por eso, conocer el consumo real del vehículo, la distancia total a recorrer y los precios vigentes en los surtidores se volvió una herramienta clave de planificación. A esa ecuación se suma otro factor cada vez más considerado: la posibilidad de optimizar el manejo y la logística para reducir el consumo sin resignar seguridad ni comodidad.

Cómo calcular el gasto en combustible antes de salir

El primer paso es tan simple como imprescindible: definir la distancia total del viaje. Aplicaciones como Google Maps permiten estimar el recorrido entre el punto de partida y el destino final, pero los especialistas recomiendan sumar al menos un 10% adicional para contemplar desvíos, traslados urbanos y recorridos internos.

Velocidad y consumo van de la mano: circular por encima de los 120 km/h puede aumentar hasta un 20% el gasto de nafta en trayectos largos. Foto: Matías Subat.

El segundo dato clave es el consumo promedio del vehículo. En Argentina, la mayoría de los autos de gama media consumen entre 7 y 10 litros cada 100 kilómetros en ruta, siempre que se mantenga una velocidad constante y moderada.

Con esos datos, la cuenta es directa:

Distancia total ÷ 100 × consumo del auto.

Por ejemplo, un viaje de 1.600 kilómetros entre Buenos Aires y Bariloche, con un vehículo que consume 8 litros cada 100 kilómetros, requiere:

(1.600 ÷ 100) × 8 = 128 litros de combustible

Ese número permite pasar al siguiente paso: ponerle precio al viaje.

Cuánto se gasta en nafta en las vacaciones de verano 2026

Desde enero de 2026 rigen nuevos valores en los surtidores, impulsados por la actualización del ICL. Por eso, los cálculos finales deben hacerse siempre con precios vigentes al momento de viajar.

El informe sectorial advierte que el consumo de un auto de gama media oscila entre 7 y 10 litros cada 100 kilómetros, lo que convierte al combustible en uno de los rubros más sensibles del viaje. En trayectos largos, una diferencia mínima en el consumo o en el precio por litro puede traducirse en varios miles de pesos más o menos al final del recorrido.

En ese contexto, planificar no solo cuántos kilómetros se recorren, sino también dónde se carga combustible, se volvió una decisión estratégica.

Velocidad, peso y aerodinámica: los enemigos silenciosos del tanque lleno

Uno de los factores que más incide en el consumo es la velocidad. El motor alcanza su mayor eficiencia entre los 80 y los 100 km/h, cuando trabaja de manera estable. Circular por encima de los 120 km/h puede incrementar el consumo hasta en un 20%, debido a la resistencia del aire.

Aplicaciones y promociones: descuentos y reintegros en estaciones de servicio se convirtieron en aliados para bajar el gasto durante el verano.

En rutas largas y autopistas, el uso del control de crucero ayuda a mantener una velocidad constante y evita microaceleraciones que terminan aumentando el gasto. Además, reduce el cansancio del conductor, un aspecto no menor en viajes extensos.

La presión de los neumáticos es otro punto crítico. Cubiertas desinfladas generan mayor fricción con el asfalto y obligan al motor a trabajar más. Calibrarlas según la carga del vehículo antes de salir puede ahorrar hasta un 3% de combustible, además de mejorar la estabilidad.

El peso extra y la aerodinámica también pasan factura. El portaequipajes en el techo, cuando no es indispensable, puede elevar el consumo hasta un 10%. Viajar liviano, ordenar el baúl y llevar solo lo necesario es más eficiente que sumar volumen arriba del auto.

Aire acondicionado, sí; ventanillas bajas, no

En ruta, el aire acondicionado suele ser más eficiente que circular con las ventanillas abiertas. A velocidades altas, estas últimas rompen la aerodinámica y aumentan el consumo. La recomendación es utilizar el aire a una temperatura moderada, alrededor de 24 °C, para equilibrar confort y eficiencia.

Dónde cargar nafta y cómo pagar menos

Además del manejo eficiente, existen estrategias concretas para reducir el gasto en combustible. Las aplicaciones de las estaciones de servicio —como Puma PRIS, YPF App, Shell BOX— suelen ofrecer descuentos del 10% al 15% en días específicos o mediante sistemas de puntos.

Tanque lleno, decisión estratégica: saber dónde y cuándo cargar combustible puede marcar la diferencia en el costo final de las vacaciones.

A eso se suman promociones bancarias, con reintegros en combustible durante fines de semana o períodos promocionales de verano. Planificar las cargas en función de estas ofertas puede representar un ahorro significativo a lo largo de todas las vacaciones.

También influyen las diferencias regionales de precios. En algunas zonas de la Patagonia, el combustible suele ser más barato por exenciones impositivas. En esos casos, conviene llegar con el tanque justo y cargar una vez ingresado a la región.

En cambio, en el Norte y el Litoral argentino, los precios suelen ser levemente más altos, por lo que salir con el tanque lleno desde el punto de partida resulta una mejor estrategia.

El consumo también depende del estado del vehículo. Un filtro de aire sucio o bujías desgastadas reducen la eficiencia del motor y aumentan el gasto de combustible. Un chequeo básico antes de salir no solo mejora la seguridad, sino que permite que el auto rinda los kilómetros que promete el fabricante.

Un verano que se planifica con números

Las vacaciones de verano 2026 vuelven a confirmar una tendencia: viajar en auto sigue siendo una elección central para los argentinos, pero ya no se decide solo por intuición o costumbre. El cálculo previo, la información y la planificación fina del gasto en combustible se volvieron parte del ritual del viaje.

En un escenario de precios ajustados y presupuestos cuidados, la diferencia entre un viaje posible y uno postergado muchas veces se define en el surtidor.