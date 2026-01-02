Reforma de la SIDE: «El objetivo central es acotar, definir y clarificar», el comunicado que confirma el DNU de Javier Milei

El Gobierno finalmente lanzó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 donde se establece una reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El documento firmado por Javier Milei fue publicado esta madrugada del 2 de enero de 2026 y luego el Gobierno, a través de la Secretaría de Inteligencia de Estado, largó un comunicado para confirmarlo.

En el texto, el organismo resalta que la nueva medida tiene el «objetivo central» de «acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional».

El comunicado oficial del DNU de Javier Milei

El extenso escrito comienza argumentando que la medida del presidente responden a los «desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial». Remarca que ante la situación actual la Nación requiere «un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos».

La Secretaría de Inteligencia de Estado sostienen que el nuevo DNU es un paso en la «profundización de las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional», el cual durante «décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad».

«El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI», resalta.

Luego explica que la reforma incluye la eliminación de funciones que «históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional». También impulsa un «proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial».

Como parte del último proceso mencionado, se redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional y se dispuso la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM).

A su vez el comunicado señala que la reforma establece «un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información».

Finalmente la Secretaría destaca que esta «transformación profunda» del Sistema de Inteligencia Nacional «forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado». Y sobre el final agrega: «Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad».