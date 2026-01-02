Retoman la búsqueda del adolescente que fue arrastrado por el río Limay en Neuquén con más inmersiones

Continúa la búsqueda del adolescente de 17 años que se ahogó este jueves en el río Limay, en el sector de La Herradura de Plottier. La Policía junto a Prefectura Naval y Defensa Civil trabajan para hallar al joven. La búsqueda se reanudó a las 7 de este viernes. Se prevé realizar más inmersiones, recorrer el cauce y la costa del río del lado de Neuquén.

Sigue la angustiante búsqueda del adolescente que se ahogó en el río Limay

El subcomisario Raúl Cabezas informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho sucedió en horas de la tarde cuando el adolescente de 17 años se había arrojado al agua junto a un amigo de 13. Este último logró salir, pero el otro fue arrastrado por la corriente. Indicó que joven desaparecido es del barrio Cuenca XVI de Neuquén.

Cabezas detalló que en total se trabaja con una embarcación con cuatro bomberos de la Policía de Neuquén, una embarcación de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y un semirrígido de la Dirección de Defensa Civil de Plottier.

Bomberos de la Policía de Neuquén realizan inmersiones para hallar al joven. Foto: gentileza.

Cabezas informó que durante la jornada del jueves se realizaron rastrillajes «2500 metros» río abajo, divisando ambos márgenes del río. Además, precisó que se realizaron «tres inmersiones» en puntos estratégicos y que este viernes se planifica llevar adelante otras tres.

Las tareas de búsqueda se dieron por finalizadas «pasadas las 20» por cuestiones de seguridad debido a la falta de luz solar.

Amplían el operativo en el río Limay para dar con el adolescente desaparecido en Plottier

El subcomisario indicó que el hecho tuvo lugar «300 metros arriba» del sector conocido como La Herradura, sobre el cauce principal.

Hasta el momento, comunicó que se realizan rastrillajes en la costa del lado de Neuquén y que se solicitó al personal de la jurisdicción de Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro, para que se recorra el sector contrario.

Desde la Municipalidad de Plottier informaron que la secretaría de Desarrollo Social está brindando acompañamiento a la familia del chico desaparecido. También, desde Prefectura Naval comunicaron que se prevé colaborar «con más embarcaciones».

Si bien al principio fuentes habían confirmado su muerte a este medio, más tarde aclararon que el joven nunca fue hallado y por esta razón su búsqueda se mantiene activa. También se indicó que tenía 14 años, pero la Policía rectificó que tiene 17.