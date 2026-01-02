Primer día hábil del 2026: todo lo que necesitás saber para cruzar a Chile

En el inicio de este 2026, el flujo turístico hacia Chile se mantiene intenso y la planificación es clave para evitar demoras en la alta montaña. Según el reporte oficial de Vialidad Nacional y Gendarmería, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro —incluyendo Cardenal Samoré, Pino Hachado y Mamuil Malal— se encuentran habilitados y operando bajo sus cronogramas de verano.

Aunque las condiciones climáticas son favorables en gran parte de la cordillera, las autoridades recuerdan que la portación de cadenas en los pasos fronterizos hacia Chile sigue siendo obligatoria para transponer los sectores más elevados, donde las heladas matutinas pueden comprometer la calzada. A continuación, el detalle actualizado de cada cruce para que tu viaje sea seguro y sin contratiempos.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 2 de enero 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, viernes 2 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (02/01/2025) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 20 hs. Zona con animales sueltos. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Con el inicio reciente del año y la temporada de verano en pleno, se debe considerar el tránsito diferencial que genera grandes movimientos.

Este viernes 2 de enero 2026, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Día caluroso con períodos ventosos regulares hacia el atardecer.

Ingreso de aire más frío, y descenso de las temperaturas.

Condiciones de inestabilidad hacia el inicio de la primera semana de enero 2026.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, viernes 2 de enero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria. ¡Que no te arruinen las fiestas de fin de año!