Integración: Progre aún festeja su tiro del final

Sebastián Pérez anotó la conversión decisiva para que Del Progreso superara 68-67 a Cinco Saltos en la fecha 6 del Integración. Así, logró su tercer victoria en la Copa ‘‘Diario Río Negro’’.

‘’Lo importante era ganar. Lo doblaron a Juan (Fabi) porque pensaron que iba a tirar él y me quedó a mi’’, declaró Pérez.

Respecto de la victoria del último domingo ante el Tricolor, opinó que ‘‘más allá de la cantidad de pérdidas que tuvimos, hicimos un buen partido en defensa y estamos jugando mejor. El principal objetivo es clasificar a playoffs y que crezcan los chicos’’.

Además, comentó que la zona B ‘‘es la más complicada, pero la idea es meternos entre los 4 y ahí llegar lo más lejos posible’’.

Desde lo personal contó: ‘‘me siento mucho mejor. Me costó acoplarme en los primeros partidos. Tengo una fractura en el dedo gordo del pie, no tenía fuerza y me costaba moverme’’. Progre tiene récord 3-3, está tercero en el grupo y busca seguir creciendo.