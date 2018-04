River fue escenario de un nuevo allanamiento

En el marco de la causa por prostitución infantil en Independiente de Avellaneda y demás clubes, se realizó un nuevo allanamiento en las instalaciones del Club Atlético River Plate, en el barrio de Núñez.

Según trascendió, la visita de la División de Delitos contra la Integridad Sexual cumplió su objetivo y se lograron recabar informes del período 2006-2010.

Por su parte, también fue imputado en la causa el dirigente de Acassuso y miembro del Comité Ejecutivo de AFA, Javier Marín.

El dirigente se acercó por cuenta propia a declarar ante la fiscal Garibaldi, aún cuando no había recibido citación alguna.

“La fiscal no me indagó, yo me presenté, ella me conoció, la conocí y le dije que colaboro con lo que necesite. Me pongo a derecho. El que peor la pasa soy yo, tengo familia, un hijo adolescente, mi cara está en el noticiero de mayor rating de la televisión argentina... Quiero que la fiscal investigue lo que necesite”, expresó el dirigente ante los medios.