«122», la tajante respuesta de Maravilla Martínez ante el posible interés de Boca

El 9 lo grita con todo en La Bombonera. Lo quieren en el Xeneize, pero Maravilla lo frenó de una. (Archivo FBaires)

Boca está metido de lleno en el mercado de pases, quiere un 9 y el nombre de Adrián Maravilla Martinez es el más seductor de todos. El verdugo Xeneize en la eliminación del torneo Clausura es una pieza clave en Racing, cuya dirigencia no está dispuesta a negociar. Ya sufrió la partida de Maxi Salas a River y está claro que no quiere vivir una experiencia similar con su gran goleador.

Maravilla quedó involucrado en un video que se viralizó rápidamente, donde un amigo intenta llevarlo a Boca y hasta le habla directamente a Juan Román Riquelme. El posteo causó revuelo y lógicamente puso en estado de alerta a los hinchas de la Academia.

En el video, el protagonista le habla a la cámara, con Martínez de fondo, y se dirige al presidente de Boca: «Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada”. Y agrega: «Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno. Vos nunca querés poner la plata. Vale caro, el mejor, pero vale caro».

El amigo que quiere a Maravilla en Boca y la mirada pícara del 9.

La tajante respuesta de Maravilla

Escueto y contundente, Maravilla Martínez le contestó a su amigo con un «122», en una clara referencia a la millonaria cláusula que le puso Racing a mediados de año. Después de perder a Salas por esa vía, a cambio de 10 millones de dólares, en la Academia no quisieron más sorpresas y lo blindaron.

Mientras disfruta de sus vacaciones, el delantero no piensa en otra cosa que en Racing, donde ya se ganó el cartel de ídolo y se perfila para ser una pieza vital para la próxima temporada. La Academia le busca un socio y uno de los que se menciona es de Boca: Milton Giménez.

El Xeneize, por su parte, tendrá que buscar por otro lado. Cerrada la novela de Miguel Borja, se manejan varias opciones, con algunos nombres bajo siete llaves, pero que serían del exterior. Uno que siempre suena es Jonathan Calleri, quien podría dejar San Pablo luego de siete temporadas.