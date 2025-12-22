Luciano Vietto se fue de Racing y apuntó contra Gustavo Costas: «Somos polos opuestos»

Luciano Vietto no renovó su contrato en Racing y, en sus palabras de despedida, dejó entrever algunas diferencias con la dirigencia y con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Costas.

El jugador de 32 años se distanció del estilo futbolístico del DT y aseguró que no lo benefició. «Con Gustavo no fue fácil para mí. Creo que, en cuanto a lo futbolístico, somos polos opuestos. Por eso, tal vez, me costó mucho participar en la ideología que él tiene. Pero desde mi parte, siempre con respeto. Es un entrenador que a Racing en este último tiempo le ha dado mucho. Pero a mí, personalmente, por mis formas, no me ha ayudado mucho a la hora de entrar a la cancha«, expresó en una entrevista con ESPN.

“No estoy culpando a Gustavo. Es desde lo futbolístico. Siempre me ha costado entrar a la cancha de la manera que él quería jugar o competir. Siempre me ha costado un poco más que a otros compañeros. Hubo un gran respeto de mi parte y les deseo lo mejor», agregó el delantero.

Vietto volvió a Racing después de 10 años en 2024.Fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. En esta etapa jugó 39 partidos y metió 8 goles. Le costó tener continuidad por algunas lesiones.

Vietto: «Me avisaron de un momento para otro»

El jugador afirmó que no esperaba la decisión del club de no renovarle. «Fue sorpresivo por la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Lamentablemente, estaba en el club que quería estar, que es mi casa. Cuesta un poco procesarlo», comentó visiblemente golpeado.

El atacante aclaró que tenía el deseo de seguir. «Obviamente, la idea era continuar. Yo vine a Racing para, prácticamente, poder terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente, por lo ocurrido no se pudo dar. Tenía pensado quedarme mucho tiempo en el club. Yo ya hice mis años en Europa, estuve en Arabia, y la verdad que volver a Racing era como volver a mi casa. Evidentemente, soy joven y sé que quedan muchos años hasta que me retire. Pero el primer pensamiento era ese», indicó.

También desmintió que le hayan ofrecido una rebaja salarial o un contrato por productividad. «De parte del club se estuvo diciendo por muchos lados que me llegan o que leo, que no acepté una rebaja salarial o que no estaba predispuesto a hacer un contrato de productividad. Y la verdad es que no hubo ningún ofrecimiento por parte del club. Están en todo su derecho. Yo a Racing lo respeto y siempre le deseo lo mejor. Me tocará estar del lado del hincha ahora», aclaró.