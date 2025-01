A lo Maradona: el impactante camión de lujo en el que Nahitan Nandez fue a entrenar en Arabia

Nahitan Nández fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas después de publicar un video del vehículo en el que arribó al último entrenamiento de su equipo, el Al-Qadisiyah FC de Arabia Saudita. El futbolista uruguayo llegó a practicar en un camión customizado que cuesta más de 200 mil dólares ya que es un modelo único que cuenta con piezas de varios autos y camionetas armadas por compañías que se dedican específicamente a eso. Hay quienes llaman “El Monstruo” al camión mediano base que quedó modificado.

En el video, Nandez saludó, tomó un colgante que tenía un dibujo suyo en el espejo del coche, se subió y saludó antes de marcharse. La trompa del vehículo es de un GMC, típico americano (Texas Edition), pero tiene el chasis de un camión mediano y la caja de una camioneta.

También están modificados los amortiguadores para elevar su altura y quedó tuneada en color negro mate. En el interior de la cabina predomina el color celeste, que lo identifica con Uruguay.

Vale destacar que este tipo de camiones se utilizan normalmente como autobuses, vehículos de remolque, volquetes y utilitarios. Las versiones modificadas y personalizadas a gusto lógicamente son implementadas para el uso personal y privado. La edición Texas de GMC ofrece “mejoras premium” a algunos modelos de la marca entre los que se destacan la seguridad, ruedas cromadas, sistema de sonido Bose, arranque remoto y toma de corriente.

Nandez llegó en libertad de acción al elenco saudí luego de terminar su contrato con el Cagliari de Italia a mediados del año pasado.

El mediocampista que es convocado asiduamente por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya percibe un contrato que supera los 4 millones de euros anuales, según informa el medio Salary Report.

Este es el cuarto club en el que milita el uruguayo de 29 años que surgió en Peñarol de Montevideo, estuvo tres temporadas en Boca y cinco en el cuadro de Cerdeña. Posee vínculo con el Al-Qadisiyah FC hasta junio de 2027.

