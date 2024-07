Actuó en Games of Thrones y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos

En las últimas horas, Daniel Wiffen se consagró como el primer deportista olímpico en darle el oro a su país, tras ganar la medalla en natación para Irlanda. El deportista hizo historia siendo el primer irlandés en ganar en la historia de los Juegos Olímpicos. Es por esto que su victoria será un antes y un después para el deporte irlandés, ya que su logro quedará para siempre.

Durante su carrera, Wiffen superó el previo récord olímpico con una marca de 7:38:19 superando así a sus competidores, el norteamericano Robert Finke (7:38.75) y del italiano Gregorio Paltrinieri (7:39.38), quienes completaron el podio.

Los tres tiempos que se llevaron las medallas superaron al récord de Mykhailo Romanchuk, logrado en Tokio 2021, cuando ganó el oro con un tiempo de 7:41.28. El nadador participó de estas edición también, pero no pudo pasar de la eliminatoria, con un altísimo tiempo de 7:49.75.

Daniel Wiffen, que fue extra en la famosa escena de la 'Boda Roja', en Game of Thrones y ahora se convierte en el primer irlandés en la historia que gana un oro olímpico en natación. 🏊‍♂️



Aunque, por si esto fuera poco, más allá de la medalla obtenida, una de las cosas que llamó la atención de Daniel Wiffen es que antes de practicar natación, fue actor. Esto es porque se confirmó que fue parte de «Game of Thrones», una de las series más vistas en la historia de Max y la cual ahora disfruta de su spin off, «House of the Dragon».

El paso de Daniel Wiffen por Games of Thrones

Cuando se conoció el paso de Wiffen en «Game of Thrones«, su protagonismo en París 2024 fue en aumento. En GOT, el nadador participó en uno de los capítulos más sangrientos, poderosos y reconocidos de la serie: The Rains of Castamere (Las Lluvias de Castamere en español), mejor conocido como La Boda Roja.

“Realmente no sabía nada de Game of Thrones cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla“, explicó en una entrevista. Luego, detalló en qué participó en ese episodio que marcó el camino de los Stark a lo largo de la historia. “En nuestra escena, estábamos en el salón, sentados en los escalones de abajo cuando entraron los Stark”, aseguró Daniel.

En aquel entonces, Daniel, con apenas 9 años, formó parte del rodaje junto su hermano mellizo Nathan.