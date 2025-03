Albertario apuntó a la falta de apoyo tras su polémica salida de Las Leonas

Agustina Albertario habló tras su sobre su sorpresiva salida de Las Leonas y dejó en claro su malestar con el proceso de selección del equipo y cuestionó al entrenador Fernando Ferrara. En una entrevista a un canal de streaming, la delantera de 32 años aseguró que no le dieron la posibilidad de continuar y criticó la falta de contención para las jugadoras: “No me dieron la posibilidad de nada, simplemente me sacaron. Ojalá esto no suceda más”.

Albertario, quien vistió la camiseta de la Selección argentina durante 15 años y sumó más de 200 partidos, hizo hincapié en la ausencia de apoyo para las deportistas dentro del equipo: “No tenemos ningún tipo de apoyo, ni psicólogo, ni nada. Acá es: no rendís, chau, que pase el que sigue. Pero no somos caballos de carrera”.

Sus declaraciones generaron un fuerte impacto en el mundo del hockey, ya que reflejan una situación que, según ella, muchas jugadoras temen denunciar por miedo a represalias.

El entrenador Fernando Ferrara también se refirió a la salida de Albertario y explicó que su decisión se enmarca dentro de un recorte general en el plantel. “Después de haber convocado y visto a más de 40 jugadoras en este periodo, estamos reduciendo la lista y decidiendo continuar el proceso con menos jugadoras en miras a la Pro League y a la Copa América”, sostuvo en diálogo con ESPN.

"No somos caballos de carrera"



Además, mencionó que otras jugadoras como Agustina Capobianco y Josefina Canone también fueron desafectadas, lo que indicaría que se trata de una decisión técnica y no de un conflicto puntual.

Más allá de la explicación de Ferrara, Albertario dejó entrever que su salida no fue solo una cuestión deportiva: “Siempre fui una persona que dice lo que piensa y por eso siento que hoy estoy acá. Hay muchas jugadoras que no se animan a hablar porque en el pasado sacaban a las que lo hacían”, dando a entender que su postura y personalidad podrían haber influido en la decisión.

Con una carrera destacada en Las Leonas, Albertario se convirtió en una referente del hockey argentino. Su partida deja un vacío en el equipo, pero sus palabras también abren el debate sobre el manejo interno del seleccionado y el trato a las jugadoras.