Ricardo Gareca se defendió de las críticas y fulminó a Chile: «Habría clasificado a otros mundiales»

Chile empató sin goles ante Ecuador en condición de local y quedó a un paso de no clasificar al Mundial 2026. La Roja se ubica última con diez puntos y a cinco de Venezuela, hoy en puesto de repechaje, con tan solo 12 en juego. Luego del encuentro, los hinchas cantaron en contra de Ricardo Gareca y el argentino respondió con una fuerte frase.

Si bien fue superior en el juego, el conjunto chileno no pudo superar a la Tri y con el correr de los minutos los hinchas se impacientaron principalmente con el DT.

«Gareca ya se va», comenzaron a cantar desde las cuatro tribunas durante los minutos finales del partido. Una vez finalizado, algunos aprovecharon y mostraron su descontento con los medios que se encontraban en el estadio.

Por los resultados en las Eliminatorias desde que asumió el Tigre son flojos: apenas sumó un triunfo (4-2 ante Venezuela), dos empates sin goles (Perú y Ecuador) y cinco derrotas (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay).

La fuerte respuesta de Gareca ante las críticas en Chile

El Tigre no se quedó callado en la conferencia de prensa y le respondió a los hinchas con una fuerte frase: «Si yo fuera el problema, Chile habría clasificado a los otros Mundiales«. Justamente, la Roja se ausentó en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, y a este ritmo tampoco estará presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de que no encuentra respuesta en el equipo, el ex Vélez se mostró con fuerzas para continuar en el cargo, aunque dejó en claro que la decisión no depende él: «Si tengo la posibilidad de seguir, me gustaría«.

En las próximas horas, la Selección de Chile tendrá novedades con respecto al futuro del entrenador argentino aunque todo indica que su salida es inminente. En este contexto, los dirigentes deberán definir si finalizan el ciclo con Gareca o buscan a un nuevo entrenador a falta de cuatro fechas.