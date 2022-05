Alcaraz eliminó a Djokovic y se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

Carlos Alcaraz dejó de ser una promesa del tenis para convertirse en pura realidad. La joven estrella española eliminó este sábado Novak Djokovic, número uno del mundo, por 6-7 (6), 7-5 y 7-6 (5) en una extenuante semifinal de 3 horas y 35 minutos sobre el court central del Masters 1000 de Madrid.

El oriundo de Murcia, campeón en Barcelona hace dos semanas, quedó a las puertas de la segunda consagración en su país, que buscará mañana frente al vencedor de la otra semifinal que protagonizarán a continuación Stefanos Tsitsipas (5) y Alexander Zverev (3).

Alcaraz, de apenas 19 años, obtuvo la victoria más resonante de su meteórica carrera a 24 horas de ganarle en cuartos de final a su ídolo Rafael Nadal (3), el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo.

Llamado a ser su sucesor, Charly cumple una temporada consagratoria, en la que ingresó por primera vez al «top ten» -se ubica 9no.- y ganó tres título, uno de ellos de serie Masters en Miami.

