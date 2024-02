Argentina Open: Díaz Acosta venció a Cerúndolo en el duelo de argentinos

Facundo Díaz Acosta generó hoy la primera gran sorpresa del Argentina Open al eliminar del torneo a Francisco Cerúndolo, tercera cabeza de serie, luego de vencerlo por 7-6 (7-3) y 6-0 para instalarse en los cuartos de final.

Díaz Acosta, nacido en Vicente López y ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, logró el triunfo más importante de su carrera ante Cerúndolo (22) luego de dominarlo durante una hora y 39 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tenns Club.

El zurdo de 23 años, quien había vencido en la ronda inicial al alemán Daniel Altmaier (53), continuará su camino en el ATP porteño el viernes próximo en cuartos de final ante el serbio Dusan Lajovic (58), quien previamente eliminó al chileno Alejandro Tabilo (54) tras superarlo por 6-4, 1-6 y 6-1.

En esta jornada, el suizo Stan Wawrinka chocará ante el chileno Nicolás Jarry. Además, habrá actividad en dobles, cuando Machi González y Andrés Molteni hagan su debut en el certamen, tras la victoria de Horacio Zeballos y Granollers.

